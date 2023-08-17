أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية رفع جمهورية فنزويلا مستوى تمثيلها الدبلوماسي لدى فلسطين من مكتب إلى سفارة، دون الإعلان عن مكان مقر السفارة.

ورحبت الخارجية الفلسطينية في بيان، الخميس، بقرار فنزويلا معتبرةً هذه الخطوة ترجمة لاعتراف فنزويلا بدولة فلسطين في أبريل/نيسان 2009.

وأضاف البيان أن هذه الخطوة تعد تأكيداً لعمق العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، وموقف فنزويلا الداعم لدولة فلسطين والمُدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني على المستويات كافة.

وأعربت الخارجية الفلسطينية عن امتنان وشكر دولة فلسطين لفنزويلا، حكومةً وشعباً، على دعمها اللا محدود للشعب الفلسطيني.

ووصف بيان الخارجية قرار جمهورية فنزويلا رفع مستوى تمثيلها الدبلوماسي، بالقرار الشجاع الذي "يسهم في تجسيد دولة فلسطين على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، خصوصاً في ظل ما تتعرض له القضية الفلسطينية من محاولات تهميش وتصفية ولما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات واضطهاد وظلم تاريخي جراء استمرار الاحتلال".

يُذكر أن فنزويلا افتتحت عام 2005 مكتب تمثيل لها لدى السلطة الفلسطينية في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، وسمّت أول ممثل لها عام 2006. وفي عام 2009 قطعت فنزويلا كل علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل وطردت أفراد البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية من كراكاس على خلفية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.