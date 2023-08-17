ألقت الاستخبارات التركية القبض على شخص يقلّد صوت الرئيس رجب طيب أردوغان، بواسطة الذكاء الصناعي للنصب على بعض رجال الأعمال، والحصول على مكاسب من بعض المسؤولين بالدولة.

كان جهاز الاستخبارات قد توصل إلى أن شخصاً يقلّد صوت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بواسطة تطبيقات الذكاء الصناعي، ويتصل ببعض رجال الأعمال وبعض المسؤولين بالدولة بهدف الاحتيال عليهم، مستخدماً أرقام هواتف محمولة مسجلة باسم أجانب.

وتمكنت وحدة الأمن السيبراني بجهاز الاستخبارات من تحديد هوية المحتال وموقعه خلال فترة قصيرة، ثم قُبض عليه وسُلم لمديرية الأمن.

وصرح مسؤولون أمنيون بأن الدولة مستمرة في اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة عمليات الاحتيال بواسطة انتحال الشخصيات وتقليد الأصوات، مؤكدين أن على المواطنين توخي الحذر من أجل عدم الوقوع فريسة لمثل هذه العمليات التي تدخل في إطار الجرائم السيبرانية.