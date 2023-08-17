قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، إنّ بلاده تعتزم بذل جهود سياسية لتعزيز علاقاتها مع الدول الإفريقية بهدف مواجهة النفوذ المتزايد لروسيا في القارّة.

وأضاف كوليبا في تصريحات للصحافيين، الأربعاء، من مقر الخارجية في كييف، إن بلاده بدأت مرحلة جديدة "من الصفر" في إفريقيا، وإن هذه المرحلة تتطلب جهداً ووقتاً وتحتاج إلى عمل منهجي بعيد المدى لتعزيز العلاقات مع دول إفريقيا.

وأكد كوليبا أن استراتيجية كييف للتقرب من إفريقيا ليست بهدف الحلول مكان روسيا، إنما "لتحرير القارة من قبضة موسكو"، عملاً بمبدأ المنفعة المتبادلة، معتبراً جهود بلاده هذه "هجوماً مضاداً دبلوماسياً".

وقال كوليبا: "تحاول روسيا جاهدةً إبقاء الدول في فلكها من خلال الإكراه والرشوة والخوف".

وتابع: "لروسيا أداتان لعملها في إفريقيا هما الأقوى، الدعاية ومجموعة فاغنر المسلّحة".

وتقيم روسيا شراكات متينة مع دول إفريقية عدّة منذ الحقبة السوفييتية، غير أنّ موسكو تعزّز جهودها لتوطيد علاقاتها مع القادة الأفارقة خلال الفترة الأخيرة.

والشهر الماضي، رحّب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ"مستويات جديدة" من التعاون، خلال قمة في سان بطرسبرغ استضاف خلالها قادة أفارقة بينهم رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا.

الأمن الغذائي في إفريقيا

في سياق متصل، رأى كوليبا أنّ المخاوف التي أعرب عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن الأمن الغذائي في إفريقيا لا أساس لها، خصوصاً أنّ موسكو خرجت من مبادرة حبوب البحر الأسود.

وكان الاتفاق الذي أُبرم العام الماضي برعاية الأمم المتحدة وتركيا، قد سمح بمغادرة نحو 33 مليون طن من الحبوب من المواني الأوكرانية، ما خفّف من حدة المخاوف حيال نقص المواد الغذائية في الدول الأضعف. وانسحبت موسكو من الاتفاق الشهر الماضي.

وقال كوليبا: "رأى الناس في إفريقيا أن كلّ روايات بوتين عن اهتمامه بالدول الإفريقية هي أكاذيب".

وأضاف أنّ المزارعين الأوكرانيين والسكان في إفريقيا الذين تعتمد حياتهم على توفّر الخبز هم الضحايا الرئيسيون لقرار موسكو وقف المرور الآمن لسفن الشحن من وإلى مواني أوكرانيا.