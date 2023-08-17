تجددت اشتباكات بأسلحة ثقيلة وخفيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم ومدينتي نيالا في دارفور والفولة بإقليم كردفان (جنوب).

واندلعت الاشتباكات جنوبي العاصمة الخرطوم، الخميس، وتحديداً في محيط منطقة "المدينة الرياضية"، مع تحليق مكثف للطيران الحربي، وتصاعد ألسنة اللهب والدخان، حسب شهود عيان.

كما شهدت مدينة بحري شمالي الخرطوم اشتباكات بين الطرفين، بالإضافة إلى اشتباكات مماثلة في مدينة أم درمان غربيّ الخرطوم، مع سماع أصوات مدفعية ثقيلة، وفق شهود.

وقال شهود عيان إن مدينة نيالا، مركز ولاية جنوب دارفور (غرب) شهدت اشتباكات بين الجيش و"الدعم السريع"، ما أدى إلى تدمير منازل جراء قصف عشوائي على أحياء سكنية.

وشنت قوات الدعم السريع هجوماً على مدينة الفولة بولاية غرب كردفان (جنوب)، ونهبت مؤسسات حكومية ومحلات تجارية، حسب شهود عيان في المدينة.

ويتبادل رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، اتهامات بالمسؤولية عن بدء القتال منتصف أبريل/نسان الماضي، وارتكاب انتهاكات خلال هدنات متتالية لم تفلح في وقف الاشتباكات.

وخلّف القتال أكثر من 3 آلاف قتيل أغلبهم مدنيون، وما يزيد على 4 ملايين نازح ولاجئ داخل وخارج إحدى أفقر دول العالم، حسب وزارة الصحة والأمم المتحدة.