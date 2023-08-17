سياسة
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الهلال الأحمر التركي يدعم أكثر من 30 مليون شخص سنوياً
قال مسؤول بالهلال الأحمر التركي، إن مؤسسته أوصلت مساعدات إنسانية إلى أكثر من 30 مليون شخص في عشرات الدول حول العالم، خلال العام الماضي وحده.
الهلال الأحمر التركي يدعم أكثر من 30 مليون شخص سنوياً
يملك الهلال الأحمر التركي مكاتب تمثيلية في 18 دولة حول العالم / صورة: AA
17 أغسطس 2023

قدم الهلال الأحمر التركي الدعم والمساندة لملايين الأشخاص حول العالم خلال العام الماضي.

وحسب ما أعلن عنه ألبير كوجوك، مدير عام الشؤون الدولية وخدمات الهجرة بالهلال الأحمر، أوصلت المنظمة مساعدات إنسانية إلى أكثر من 30 مليون محتاج العام الماضي.

جاء ذلك خلال تصريح صحفي أدلى به الخميس، على هامش زيارته البوسنة والهرسك.

وأوضح كوجوك أن الهلال الأحمر التركي لديه مكاتب تمثيلية في 18 دولة حول العالم.

وأضاف أن فاعليات الهلال الأحمر المختلفة تجري سنوياً في 50 دولة حول العالم.

وتابع: "نوزّع المساعدات الإنسانية التي نجمعها من المتبرعين ومن مواطنينا، على المحتاجين في جميع أنحاء العالم، والعالم الماضي فقط أوصلنا مساعدات إنسانية إلى أكثر من 30 مليون محتاج".

وأكّد أن تركيا من أكثر البلدان منحاً للمساعدات الإنسانية للمحتاجين، رغم أن إمكاناتها الاقتصادية ليست الأفضل بين دول العالم.

ويعد الهلال الأحمر التركي من أشهر المنظمات الإنسانية غير الحكومية المنتشرة في تركيا والعالم أجمع التي تهتم بمساعدة المحتاجين في جميع دول العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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