بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مع نظيرته الفرنسية كاثرين كولونا، توسيع مشروع طريق بيله-يغيتلر الواقع في جمهورية شمال قبرص التركية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي، الخميس، تباحث فيه الطرفان أيضاً ظروف مبادرة نقل الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، التي انسحبت منها روسيا.

وفي 17 يوليو/تموز الماضي، رفضت موسكو تمديد الاتفاقية، وقالت إنها "ستمددها حال تنفيذ الجزء الروسيّ منها" المتعلق برفع العقوبات عن القطاع الزراعي الخاص بها.

وتسعى تركيا لاستئناف الاتفاقية من جديد وتقود في سبيل ذلك حراكاً سياسياً مع مختلف الأطراف، وأكدت في مناسبات مختلفة تمسكها بالمسار الرباعي (روسيا-أوكرانيا-تركيا-الأمم المتحدة) إطاراً للاتفاقية.

وبالعودة إلى ملف طريق بيله-يغيتلر، فسبق أن ذكرت وزارة الخارجية في قبرص التركية أن مشروع الطريق المذكور أُعدّ لأسباب إنسانية بحتة بهدف توفير وصول سهل من بلادها إلى قرية بيله الواقعة على الخط الأخضر التي تخضع لسيطرة الأمم المتحدة.

وأوضحت في بيان أن تحسين وتوسيع المشروع يهدف إلى تسهيل وصول السكان إلى أراضي المنطقة دون الاعتماد على المنطقة السيادية البريطانية ولتنمية المنطقة اقتصادياً.