أصدرت السلطات المحلية بمدينة يلونايف، إحدى كبرى المدن في الشمال الكندي، أوامر للسكان بإخلاء منازلهم إثر اتساع رقعة حرائق الغابات، في حين شهد الطريق السريع الوحيد الذي لا يزال مفتوحاً في المنطقة حركة نزوح كثيفة باتّجاه الجنوب.

وأجبرت حرائق الغابات في المدينة الواقعة في إقليم "الأراضي الشمالية الغربية" عشرات آلاف الأشخاص على إخلاء منازلهم، فيما تعهّد رئيس الحكومة جاستن ترودو، بأن أوتاوا ستقدم كل الدعم الممكن للمدينة.

وفي منشور لها على منصة "إكس"، (تويتر سابقاً)، أشارت رئيسة الحكومة الإقليمية كارولاين كوتشرين، إلى أن "الجميع سئم من عبارة غير مسبوق، لكن ليس هناك من طريقة أخرى لوصف الوضع الراهن في الأراضي الشمالية الغربية".

من جهتها حذّرت رئيسة بلدية يلونايف، ريبيكا ألتي، السائقين من أن النيران بدأت تلامس أطراف طرق سريعة ما من شأنه أن يحدّ من الرؤية بعدما حوّل الدخان الكثيف لون السماء إلى برتقالي.

وحتى صباح الخميس كان لا يزال مشتعلاً أكثر من ألف حريق غابات، بما في ذلك 230 في الأراضي الشمالية الغربية.

وصدرت أوامر لسكان المدينة البالغ عددهم نحو 20 ألف نسمة بمغادرتها بحلول ظهر الجمعة، إما براً وإما في رحلات جوية تجارية أو عسكرية.

وقال وزير البيئة في الأراضي الشمالية الغربية الكندية شاين تومسون في مؤتمر صحافي: "من دون أمطار، من المحتمل أن تصل (الحرائق) إلى أطراف المدينة بحلول نهاية الأسبوع".

ويعقد رئيس الوزراء جاستن ترودو، في وقت لاحق الخميس، اجتماعاً لخلية استجابة للحرائق.

وتشارك طائرات عسكرية عدة في عمليات إخماد الحرائق وكذلك أكثر من 120 جندياً أُرسلوا لمؤازرة أجهزة الإطفاء.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أعلنت يلونايف حالة طوارئ وُسِّع نطاقها لاحقاً إلى الأراضي الشمالية الشاسعة بعدما أجبرت الحرائق عناصر الإطفاء على الانكفاء في بعض المناطق.

وأظهرت لقطات انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي وبثها التلفزيون الكندي ضباباً برتقالياً فوق المنطقة ومساحات كبيرة من الغابات المتفحّمة.

وهذه هي المرة الثانية التي يُجلى فيها سكان مدينة كندية جراء الحرائق منذ إخلاء فورت مكاري الواقعة في مقاطعة ألبرتا والبالغ عدد سكانها مئة ألف نسمة في عام 2016.

وأتى حريق الغابات ذاك على أكثر من ألفين من المنازل والشركات.

في وقت سابق من العام الحالي جرى إجلاء سكان ضواحي هاليفاكس الواقعة على الساحل الأطلسي.

وإلى الآن قضى جراء الحرائق 4 أشخاص.