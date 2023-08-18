سياسة
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ألف أسير فلسطيني يضربون عن الطعام احتجاجاً على الانتهاكات الإسرائيلية
بدأ نحو ألف أسير فلسطيني في سجون إسرائيل، إضراباً عن الطعام من مساء الخميس، احتجاجاً على "عدوان إدارة السجون"، فيما حثّ مكتب "إعلام الأسرى" على إشعال نقاط التماس في الضفة الغربية اليوم الجمعة، "احتجاجاً على الهجمة الوحشية التي تشن على الأسرى".
ألف أسير فلسطيني يضربون عن الطعام احتجاجاً على الانتهاكات الإسرائيلية
توتر في السجون الإسرائيلية.. وألف أسير فلسطيني يبدؤون إضراباً عن الطعام- أرشيفية / صورة: AA
18 أغسطس 2023

بدأ ألف أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية إضراباً مفتوحاً عن الطعام وفق ما أعلن مكتب "إعلام الأسرى" مساء الخميس.

وقال مدير المكتب أحمد القدرة في بيانٍ إن "قرابة 1000 أسير من كل السجون بدؤوا إضراباً مفتوحاً عن الطعام تمام الساعة 7 مساءً احتجاجاً على عدوان إدارة السجون".

وأضاف: "بعد دخول الأسرى في إضراب جماعي، على الكل الفلسطيني إعلان النفير والنزول للشوارع نصرة للأسرى في معركتهم ضد بطش السجان".

وحثّ القدرة على إشعال نقاط التماس مع إسرائيل في الضفة الغربية يوم الجمعة، وذلك "احتجاجاً على الهجمة الوحشية التي تُشن على الأسرى في السجون".

ولم يصدر تعقيب فوري من السلطات الإسرائيلية بخصوص الإضراب.

والخميس أعلن نادي الأسير الفلسطيني في بيانٍ نشوب "حالة من التوتر الشديد داخل السجون"، مشيراً إلى إغلاق إدارة هذه السجون "مجموعة من الأقسام ضمن إجراءاتها المستمرة للتنكيل (بالأسرى)".

ولفت إلى أن اقتحام السجون جاء بعد أيام من زيارة لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير للسجن، وما رافق ذلك من تهديدات للأسرى.

ووفق النادي فإن الاقتحامات للسجون تُعتبر إحدى السياسات الثابتة التي تنتهجها إدارة السجون الإسرائيلية.

ويقبع في سجون إسرائيل نحو 5 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أكثر من 1200 معتقل إداري، وفق النادي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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