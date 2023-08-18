أكد مسؤول أمريكي الخميس أن الولايات المتحدة وافقت على إرسال طائرات 16-F المقاتلة من الدنمارك وهولندا إلى أوكرانيا للدفاع عن نفسها، وذلك فور اكتمال تدريب الطيارين.

وقال المسؤول إن واشنطن منحت الدنمارك وهولندا تأكيدات رسمية أن الولايات المتحدة ستُسرع إجراءات الموافقة على طلبات نقل الطائرات من طراز 16-F إلى أوكرانيا عند حصول الطيارين على التدريب.

وكان من المقرر أن يبدأ تحالف من 11 دولة تدريب الطيارين الأوكرانيين على تشغيل الطائرات من طراز 16-F هذا الشهر في الدنمارك.

وتقود الدنمارك وهولندا العضوان بحلف شمال الأطلسي الجهود الدولية لتدريب الطيارين الأوكرانيين بالإضافة إلى أطقم الدعم، وصيانة الطائرات.

وقال المسؤول الأمريكي إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أرسل خطابَين لنظيريه الدنماركي والهولندي يؤكد لهما أن الولايات المتحدة ستوافق على الطلبات.

إحباط هجوم أوكراني بالبحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية الخميس أنها أحبطت هجوماً أوكرانياً بمُسيّرات بحرية على سفنها الحربية في البحر الأسود.

وأوضحت الوزارة في بيان: "اليوم عند الساعة 22,55 (19,55 ت غ)، أجرت القوات المسلحة الأوكرانية محاولة فاشلة لمهاجمة سفن أسطول البحر الأسود بزورق بحري مُسيّر".

وأضافت أن "السفن كانت تؤدي مهام مراقبة الملاحة في الجزء الجنوبي الغربي من البحر الأسود على بُعد 237 كيلومتراً جنوب غرب سيفاستوبول".

وأكدت الوزارة أن سفينتي الدورية بيتليفيا وفاسيلي بايكوف دمرتا الزورق المُسيّر قبل أن يصل إلى هدفه.

ومنذ انسحاب روسيا من اتفاق يسمح بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية، يتبادل الطرفان الهجمات في البحر الأسود

روسيا تُسقط مسيّرة بأجواء موسكو

كما أعلنت روسيا أيضاً، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيّرة أوكرانية اخترقت أجواء موسكو الجمعة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن أوكرانيا شنّت هجوماً قرابة الساعة الرابعة صباحاً (01,00 ت. غ) "باستخدام طائرة مُسيّرة ضد أهداف في موسكو ومنطقة موسكو".

وأكد البيان الذي نُشر على تليغرام أن "الطائرة المُسيّرة بعد تعرضها لسلاح قوة الدفاع الجوي غيّرت مسارها وسقطت على مبنى غير سكني في منطقة كراسنوبرسنينسكايا في موسكو".

وكشف رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين على تليغرام أن خدمات الطوارئ موجودة في الموقع، مشيراً إلى أن التقارير الأولية أفادت بعدم وقوع إصابات.

وأوضحت وكالة تاس الحكومية للأنباء، أن أحد جدران مركز المعارض انهار جزئياً، مشيرة إلى أن "مساحة الجزء الذي انهار تبلغ نحو 30 متراً مربعاً".

وخلال الأسابيع الأخيرة، تزايدت الهجمات بالمسيّرات التي تستهدف الأراضي الروسية أو مناطق تسيطر عليها موسكو.