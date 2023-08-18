قال مسؤول محلي إن رجال الإطفاء يواصلون جهودهم للسيطرة على حرائق غابات كبيرة في جزيرة تنريفه إحدى جزر سلسلة الكناري الإسبانية، حيث تشهد حرائق لم تحدث منذ عقود وأجبرت آلاف الأشخاص على إخلاء منازلهم.

وذكر لويس سانتوس، رئيس شرطة الأرخبيل، أن الحرائق أتت حتى الآن على أكثر من 3200 هكتار واصفا إياها بـ"المعقدة وغير العادية".

فيما قال مسؤول إقليمي آخر إنه يرجح أن الحريق المندلع في الجزيرة "هو الأكثر تعقيداً الذي شهدناه في جزر الكناري على مدى السنوات الأربعين الماضية على أقلّ تقدير".

وأضاف أنّ الحرّ الشديد وأحوال الطقس تزيد صعوبة عمل فرق الإطفاء.

من ناحيتها، قالت حكومة المنطقة إنه جرى إجلاء نحو 3آلاف شخص، وصدرت أوامر لنحو أربعة آلاف آخرين بالبقاء في منازلهم بسبب رداءة نوعية الهواء.

وسُخّر أكثر من 400 رجل إطفاء وجندي مدعومين بـ17 طائرة ومروحية لمكافحة النيران التي تهدد ستّ بلديات.

من جانبها، أقامت الحكومة الإقليمية أربعة مراكز إيواء للأشخاص الذين اضطروا إلى لنزوح من منازلهم.

وقطعت السلطات الطريق إلى بركان جبل تيد، أعلى قمة في إسبانيا وأبرز مناطق الجذب السياحي فيها، بسبب الحريق.

واندلع الحريق بعدما شهدت الجزر موجة حرّ تسبّبت بجفاف شديد في المنطقة.

ومع ارتفاع درجات الحرارة في العالم نتيجة تغيّر المناخ، يحذّر العلماء من أنّ موجهات الحرّ ستصبح أكثر تكراراً وشدّة، فيما بات تأثيرها أوسع نطاقاً.

وحتى الآن هذا العام، دمرت الحرائق أكثر من 71 ألف هكتار في إسبانيا التي تعتبر من الدول الأوروبية الأكثر عرضة للتغير المناخي.