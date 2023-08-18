سياسة
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بينها لوحة برونزية نادرة.. آثار يمنية تُعرض للبيع في تل أبيب
ضمن قطع أثرية أخرى، تُعرض في مزاد علني بتل أبيب آثار يمنية في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، منها لوحة برونزية نادرة يُرجّح أن يكون مصدرها من مناطق تمنع أو العود أو ظفار اليمنية.
بينها لوحة برونزية نادرة.. آثار يمنية تُعرض للبيع في تل أبيب
لوحة برونزية يمنية يبرز منها وجهان لشابين تُعرض للبيع في تل أبيب/ صورة: وسائل التواصل / Others
18 أغسطس 2023

كشف باحث يمني مختص بشؤون الآثار أن قطعاً أثرية يمنية نادرة ستُعرض للبيع في مزاد علني بتل أبيب في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وكشف الباحث اليمني عبد الله محسن في منشور على حسابه بفيسبوك أن من ضمن المعروضات بالمزاد، "لوحة برونزية يبرز منها وجهان لشابين وسيمين"، مرجحاً أن يكون مصدر اللوحة من مناطق تمنع أو العود أو ظفار اليمنية.

وأشار محسن إلى إمكانية قراءة كلمة (ش ي م) البارزة في أسفل اللوحة التي أرفق صورتها بالمنشور.

وأكد محسن، أنه لم يُعلَن حتى الآن أي تفاصيل تخصّ المعروضات، كما لم يُكشف عن مصدرها.

وكانت الحرب اليمنية تسببت في زيادة عمليات الحفر والتنقيب عن الآثار وتهريبها إلى دول العالم المختلفة.

وأكد تقرير استقصائي أعده مركز الهدهد للدراسات الأثرية، حصر وتوثيق 4265 قطعة أثرية يمنية مهربة، عُرضت في المزادات الإلكترونية بست دول خلال الفترة 1991- أغسطس/آب 2022، منها 2610 قطع هُربت منذ بدء الحرب في 2015.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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