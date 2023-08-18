كشف باحث يمني مختص بشؤون الآثار أن قطعاً أثرية يمنية نادرة ستُعرض للبيع في مزاد علني بتل أبيب في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وكشف الباحث اليمني عبد الله محسن في منشور على حسابه بفيسبوك أن من ضمن المعروضات بالمزاد، "لوحة برونزية يبرز منها وجهان لشابين وسيمين"، مرجحاً أن يكون مصدر اللوحة من مناطق تمنع أو العود أو ظفار اليمنية.

وأشار محسن إلى إمكانية قراءة كلمة (ش ي م) البارزة في أسفل اللوحة التي أرفق صورتها بالمنشور.

وأكد محسن، أنه لم يُعلَن حتى الآن أي تفاصيل تخصّ المعروضات، كما لم يُكشف عن مصدرها.

وكانت الحرب اليمنية تسببت في زيادة عمليات الحفر والتنقيب عن الآثار وتهريبها إلى دول العالم المختلفة.

وأكد تقرير استقصائي أعده مركز الهدهد للدراسات الأثرية، حصر وتوثيق 4265 قطعة أثرية يمنية مهربة، عُرضت في المزادات الإلكترونية بست دول خلال الفترة 1991- أغسطس/آب 2022، منها 2610 قطع هُربت منذ بدء الحرب في 2015.