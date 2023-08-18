اعترف إرهابي ينتمي لتنظيم PKK، قبضت عليه قوات الأمن التركية بأن التنظيم بات غير قادر على تجنيد شباب جدد في صفوفه من المنطقة، موضحاً أنه بدأ يبحث عن عناصر ليجندهم من أوروبا.

وحسبما أفاد به الإرهابي خلال التحقيق معه في إسطنبول، فإن التنظيم لم يعد يتمكن من العثور على عناصر جدد للانضمام إلى صفوفه وبدأ يتجه نحو أوروبا لتحقيق هذا الغرض.

واعترف الإرهابي المدعو "ي. د." أنه بسبب نقص كوادر التنظيم الإرهابي نتيجة العمليات الناجحة التي أجرتها القوات التركية ضده بات من الصعب العثور على أي أفراد يرغبون بالانضمام إلى YPS، منظمة الشباب التابعة للتنظيم.

دفع ذلك وفق الإرهابي إلى لجوء تنظيم PKK الإرهابي إلى خطط جديدة عبر التوجه نحو الدول الأوروبية، حيث يستقطب الشباب عبر دعاية منظمة إلى معسكرات تدريب لمدة 3 أشهر في شمال العراق وسوريا.

كما ذكر الإرهابي، خلال التحقيق، أن المُسيّرات التركية بمختلف أنواعها أصبحت بمثابة كابوس يقض مضجع عناصر وقيادات التنظيم.

وأضاف أيضاً أن التنظيم بات مؤخراً يسعى لتطوير أنظمة صاروخية وأسلحة نوعية وحصل على دعم خبراء من الغرب.

وزعم أنه لهذا السبب، يأتي مهندسون وخبراء من الولايات المتحدة والدول الأوروبية إلى التنظيم في العراق وسوريا.

وينشط PKK الإرهابي في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران، وتكافحه تركيا بمكافحته رداً على هجمات يشنها ضد مواطنيها وقواتها.