سياسة
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بعد تعليق اتفاقية الحبوب.. أول سفينة شحن أوكرانية تصل إلى مضيق إسطنبول
وصلت إلى مضيق إسطنبول، سفينة شحن قادمة من ميناء أوديسا الأوكراني، وهي الأولى منذ انتهاء مبادرة الحبوب في البحر الأسود، وذلك رغم تحذيرات روسيا بأنها ستعتبر جميع السفن المبحرة بالبحر الأسود إلى المواني الأوكرانية ناقلات محتملة لبضائع عسكرية.
بعد تعليق اتفاقية الحبوب.. أول سفينة شحن أوكرانية تصل إلى مضيق إسطنبول
سفينة شحن قادمة من أوكرانيا تصل إلى مضيق إسطنبول / صورة: AA
18 أغسطس 2023

وصلت إلى مضيق إسطنبول سفينة شحن قادمة من ميناء أوديسا الأوكراني المطل على البحر الأسود، وهي الأولى منذ انتهاء مبادرة الحبوب.

ودخلت السفينة "جوزيف شولت" مضيق إسطنبول صباح الجمعة الساعة 06:10 بالتوقيت المحلي (03:10 تغ)، وفق ما ذكرت الأناضول.

وأشارت الوكالة إلى أن السفينة كانت انطلقت من ميناء أوديسا الأوكراني محملة بالحاويات، ودخلت مضيق إسطنبول من البحر الأسود.

وذكرت مصادر مطلعة أن سفينة الشحن "جوزيف شولت"، سوف ترسو في ميناء "أمبارلي" التركي المطل على بحر مرمرة.

وتُعتبر "جوزيف شولت"، سفينة الشحن الأولى التي تنطلق من أوكرانيا بعد انتهاء مدة مبادرة شحن الحبوب في البحر الأسود.

وفي 19 يوليو/تموز 2023 أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها ستعتبر جميع السفن المبحرة بالبحر الأسود إلى المواني الأوكرانية ناقلات محتملة لبضائع عسكرية.

وفي 17 من الشهر نفسه، رفضت روسيا تمديد اتفاقية نقل الحبوب الأوكرانية دون تنفيذ "الجزء الروسي منها" والذي يقضي بإيصال الحبوب إلى الدول المحتاجة إليها بما فيها الدول الإفريقية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتهم الغرب بعدم الوفاء بشروط الصفقة رغم جهود الأمم المتحدة، متهماً إياه بوضع العراقيل أمام صادرات موسكو من الحبوب والأسمدة.

وفي 22 يوليو/تموز 2022 وقّعت روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة مبادرة البحر الأسود المعروفة إعلامياً بـ"صفقة الحبوب"، التي تقضي بإخراج الحبوب والمنتجات الغذائية الأوكرانية عبر البحر الأسود من 3 موانٍ، بما فيها ميناء أوديسا.​​​​​​​

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو، ولا تزال المواجهات مستمرة على عدة جبهات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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