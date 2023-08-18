سياسة
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صور | عدد سيارات "توغ" المحلية في الطرقات التركية يتجاوز ألفَي مركبة
أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجر، أن عدد سيارات توغ المحلية في الطرقات تجاوز ألفَي مركبة، وأشار إلى أن الإنتاج يتسارع بشكل كبير، مؤكداً أن الهدف هو إنتاج 28 ألف سيارة من طراز "توغ T10X" بنهاية العام.
صور | عدد سيارات "توغ" المحلية في الطرقات التركية يتجاوز ألفَي مركبة
أكثر من ألفي سيارة “توغ” المحلية في طرقات تركيا / صورة: AA
18 أغسطس 2023

أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجر الخميس أن عدد سيارات توغ (togg) المحلية في الطرقات تجاوز ألفي مركبة.

وكشف كاجر، عبر منصة "إكس"، أن عدد السيارات التي سلمت في النصف الأول من أغسطس/آب الجاري، تجاوز إجمالي المسجل في يوليو/تموز الماضي.

وأشار إلى أن عدد السيارات في الطرقات تجاوز ألفي مركبة، وأن الإنتاج يتسارع بشكل كبير.

وأوضح أن الهدف هو إنتاج 28 ألف سيارة من طراز "توغ T10X" بنهاية العام الجاري، والوصول إلى الأسواق العالمية.

وكانت تركيا احتفلت، في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2022، بإنتاج أول سيارة محلية إيذاناً ببدء التصنيع التسلسلي لسيارتها الكهربائية "توغ".

وتملك أنقرة الحقوق الفكرية والصناعية للسيارة 100%، وتسعى من خلالها لبناء علامة تجارية عالمية وتشكيل نواة لنظام تنقل تركي متكامل.

ويسعى مصنع "توغ" لصنع 175 ألف سيارة سنوياً عند وصوله إلى العمل بطاقة كاملة، وسيوفر 4 آلاف و300 فرصة عمل مباشرة، و20 ألفاً بشكل غير مباشر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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