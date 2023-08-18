سياسة
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القوات الأمريكية تُجري مناورات مشتركة مع PKK/YPG الإرهابي شمالي سوريا
أجرت القوات الأمريكية تدريبات عسكرية مشتركة مع إرهابيي تنظيم PKK/YPG شمال شرقي سوريا، حسبما أفادت مصادر محلية للأناضول، واستُخدم في التدريبات أسلحة مضادة للطائرات وعربات قتالية مصفحة وأسلحة ثقيلة بمشاركة عشرات من عناصر التنظيم.
القوات الأمريكية تُجري مناورات مشتركة مع PKK/YPG الإرهابي شمالي سوريا
القوات الأمريكية تُجري مناورات مشتركة مع PKK/YPG الإرهابي شمالي سوريا / صورة: AA
18 أغسطس 2023

أجرى الجيش الأمريكي مؤخراً مناورات عسكرية مع تنظيم PKK/YPG الإرهابي بمدينة القامشلي التابعة لمحافظة الحسكة شمال شرقيّ سوريا.

وأفادت مصادر محلية لمراسل الأناضول بأن الجنود الأمريكيين أجروا مناورات عسكرية مع عشرات من إرهابيي التنظيم في الفترة 15-17 أغسطس/آب.

واستخدم خلال المناورات مضادات طيران وعربات مدرعة من طراز "برادلي" أمريكية الصنع وأسلحة ثقيلة متنوعة.

ويدرّب الجيش الأمريكي بشكل متواصل عناصر التنظيم في جبل "عبد العزيز" بالحسكة وقاعدتيه في حقلَي "العمر" و"كونكو" للنفط بمحافظة دير الزور.

وفي حملته الإرهابية التي استمرت لأكثر من 35 عاماً ضد تركيا، كان التنظيم الذي أدرجته تركيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي تنظيماً إرهابياً، مسؤولاً عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص، منهم نساء وأطفال ورُضّع.

وPKK تنظيم إرهابي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران، وتكافحه تركيا ردّاً على هجمات يشنها ضد مواطنيها وقواتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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