أجرى الجيش الأمريكي مؤخراً مناورات عسكرية مع تنظيم PKK/YPG الإرهابي بمدينة القامشلي التابعة لمحافظة الحسكة شمال شرقيّ سوريا.

وأفادت مصادر محلية لمراسل الأناضول بأن الجنود الأمريكيين أجروا مناورات عسكرية مع عشرات من إرهابيي التنظيم في الفترة 15-17 أغسطس/آب.

واستخدم خلال المناورات مضادات طيران وعربات مدرعة من طراز "برادلي" أمريكية الصنع وأسلحة ثقيلة متنوعة.

ويدرّب الجيش الأمريكي بشكل متواصل عناصر التنظيم في جبل "عبد العزيز" بالحسكة وقاعدتيه في حقلَي "العمر" و"كونكو" للنفط بمحافظة دير الزور.

وفي حملته الإرهابية التي استمرت لأكثر من 35 عاماً ضد تركيا، كان التنظيم الذي أدرجته تركيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي تنظيماً إرهابياً، مسؤولاً عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص، منهم نساء وأطفال ورُضّع.

وPKK تنظيم إرهابي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران، وتكافحه تركيا ردّاً على هجمات يشنها ضد مواطنيها وقواتها.