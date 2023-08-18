أجرى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الجمعة مباحثات مع وزير الخارجية الإيراني حسين عبد اللهيان، تناولت سبل تعزيز التعاون بين البلدين وتطورات إقليمية ودولية.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، فإن بن سلمان استقبل عبد اللهيان في مدينة جدة (غرب)، في لقاء ضمن أول زيارة يجريها وزير خارجية لإيران للمملكة منذ 7 سنوات.

وقالت الوكالة إنه جرى خلال الاستقبال "استعراض العلاقات بين المملكة وإيران والفرص المستقبلية للتعاون بين البلدين وسبل تطويرها".

وشهد اللقاء "مناقشة تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها".

وكان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أعلن الخميس تطلع المملكة إلى زيارة رئيس إيران إبراهيم رئيسي لها، وذلك في مؤتمر صحفي بالرياض عقب استقبال عبد اللهيان.

وقال عبد اللهيان في المؤتمر الصحفي ذاته، إن رئيسي سيزور المملكة "قريباً".

وفي يناير/كانون الثاني 2016، قطعت إيران والسعودية العلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد أن اقتحمت حشود غاضبة سفارة الرياض في طهران والقنصلية في مشهد، احتجاجاً على إعدام رجل دين شيعي سعودي آنذاك.

وبدأ البلدان الجاران مفاوضات لإحياء العلاقات في أبريل/نيسان 2021 بوساطة العراق وسلطنة عمان، وبعد نحو عامين، نجحت وساطة الصين في ذلك في مارس/آذار الماضي.

وفي أوائل يونيو/حزيران الماضي، أعلنت إيران فتح سفارتها في الرياض، وقنصلية وبعثة منظمة التعاون الإسلامي في مدينة جدة.