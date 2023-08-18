سياسة
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"لن ينجو أحد من المفقودين".. حاكم هاواي يتوقع وفاة 1300 آخرين جراء الحرائق
توقع حاكم هاواي جوش غرين ألا ينجو أحد من المفقودين بحرائق هاواي التي اندلعت قبل أكثر من أسبوع، ويقدر عددهم بنحو 1300. وقد بلغ عدد القتلى حتى الآن 111 شخصاً.
"لن ينجو أحد من المفقودين".. حاكم هاواي يتوقع وفاة 1300 آخرين جراء الحرائق
حاكم هاواي يتوقع وفاة 1300 آخرين جراء الحرائق التي اندلعت ببلدة لاهينا التاريخية في هاواي / صورة: AFP
18 أغسطس 2023

أعرب مسؤولون أمريكيون ووسائل إعلام الجمعة عن توقعاتهم بمصرع كل المفقودين حتى الآن منذ اندلاع حرائق الغابات في جزر هاواي قبل أكثر من أسبوع ويقدر عددهم بنحو 1300.

وتوقع موقع "أكسيوس" أن هاواي تستعد لتحطيم رقم قياسي بعدد الضحايا مع ارتفاعها إلى أكثر من 1300، وهو عدد المفقودين منذ اندلاع الحرائق.

وحسب السلطات المحلية لم يُعثَر بعدُ على أكثر من 1000 شخص، ومن تبقوا فهم في عداد المفقودين، بعد أسبوع من حرائق "تاريخية" شهدتها هاواي، وتوقعت أن تواصل حصيلة الضحايا الارتفاع مع استمرار جهود فرق البحث في المناطق المنكوبة.

ووفق آخر إعلان رسمي، بلغ عدد قتلى الحرائق التي اندلعت ببلدة لاهينا التاريخية 111 شخصاً.

لكن المعطيات تؤكد أن هذا الرقم ليس نهائياً، وخاصة فيما يتعلق بالمفقودين، رغم أن بعض الجهات وضعت احتمالية أن يكونوا ناجين لكن ليس لديهم إمكانية الإبلاغ عن مكانهم بعد فرارهم بسرعة خوفاً من النيران.

في المقابل، بدأت تطفو على التصريحات الرسمية سمة الواقعية، إذ قال حاكم هاواي جوش غرين إنه "لن يكون هناك ناجون في المنطقة الشمالية".

وأضاف في تصريحات لشبكة CBS الإخبارية الأمريكية، الاثنين، "ربما ستنفطر قلوبنا بشكل لا يمكن بلسمته، إذا كان ذلك يعني مزيداً من الوفيات الكثيرة".

وتابع غرين: "لا أحد بيننا يفكر هكذا، لكننا مستعدون للعديد من القصص المأساوية".

وقال إن "عدد الأشخاص المفقودين بعد الحرائق انخفض من 2000 إلى نحو 1300 بعد استعادة خدمة إشارة الهواتف المحمولة مؤقتاً في أجزاء من الولاية".

وحتى الخميس، انتهت أطقم الطوارئ من تفتيش 40% من موقع كارثة الحريق، حسب بيان للسلطات المحلية في هاواي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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