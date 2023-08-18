سياسة
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الخرطوم.. اشتباكات عنيفة بين الجيش و"الدعم السريع" في أم درمان
اندلعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والخفيفة، مع سماع دوي المدافع بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" في مدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم.
الخرطوم.. اشتباكات عنيفة بين الجيش و"الدعم السريع" في أم درمان
الخرطوم / صورة: Reuters
18 أغسطس 2023

تجدّدت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اليوم الجمعة، في مدينة أم درمان غربي العاصمة الخرطوم، استهدفت قوات الجيش خلالها ارتكازات الدعم السريع، في محيط سلاح المهندسين بمدينة أم درمان، حسب شهود عيان.

وحسب الشهود، فإن "الاشتباكات اندلعت بالأسلحة الثقيلة والخفيفة، مع سماع دوي المدافع، وتصاعد ألسنة اللهب والدخان"، بينما لم يصدر تعليق فوري من الجيش أو قوات الدعم السريع، على الاشتباكات.

ويتبادل الجيش بقيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، اتهامات بالمسؤولية عن بدء القتال وارتكاب انتهاكات خلال الهدنات المتتالية.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان الماضي، يخوض الجيش و"الدعم السريع" اشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها، ما خلف أكثر من 3 آلاف قتيل أغلبهم مدنيون، وأكثر من 4 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، حسب الأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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