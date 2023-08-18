سياسة
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بريطانيا.. إدانة ممرضة قتلت 7 أطفال حديثي الولادة
نفّذت الممرضة لوسي ليتبي 7 جرائم قتل أطفال حديثي الولادة، فضلاً عن محاولتها قتل 6 آخرين بين عامَي 2015 و2016. ومؤخراً أدينت الممرضة بهذه الجرائم بعد رحلة طويلة من التقاضي.
بريطانيا.. إدانة ممرضة قتلت 7 أطفال حديثي الولادة
الممرضة لوسي ليتبي (33 عاماً) المدانة بارتكاب "سلسلة جرائم قتل لـ7 أطفال حديثي الولادة / Others
18 أغسطس 2023

بعد سنوات من التقاضي أدينت الممرضة البريطانية لوسي ليتبي، الجمعة، بقتل 7 أطفال حديثي الولادة ومحاولة قتل 6 آخرين.

وارتكبت لوسي ليتبي (33 عاماً) "سلسلة جرائم قتل بدم بارد لـ7 أطفال حديثي الولادة، وحاولت قتل 6 آخرين في مستشفى شمال غربي إنجلترا، بين عامَي 2015 و2016".

وأوضحت صحف بريطانية أن المدعين بهيئة المحلفين أدانوا الممرضة بـ"تسميم بعض ضحاياها عن طريق حقنهم بالإنسولين، وحقن آخرين بالهواء أو دس الحليب بالقوة في أفواههم، وهاجمت بعض ضحاياها عدة مرات قبل وفاتهم".

وأشارت إلى أن من بين الضحايا "توءمين قُتلا في غضون 24 ساعة، ورضيعاً يقل وزنه عن كيلوغرام واحد حُقن بالهواء، وفتاة ولدت قبل موعدها بعشرة أسابيع"، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وتواجه الممرضة عقوبة السجن مدى الحياة، إذ سينطق بالحكم الاثنين المقبل، وفق وسائل الإعلام البريطانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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