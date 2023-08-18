بعد سنوات من التقاضي أدينت الممرضة البريطانية لوسي ليتبي، الجمعة، بقتل 7 أطفال حديثي الولادة ومحاولة قتل 6 آخرين.

وارتكبت لوسي ليتبي (33 عاماً) "سلسلة جرائم قتل بدم بارد لـ7 أطفال حديثي الولادة، وحاولت قتل 6 آخرين في مستشفى شمال غربي إنجلترا، بين عامَي 2015 و2016".

وأوضحت صحف بريطانية أن المدعين بهيئة المحلفين أدانوا الممرضة بـ"تسميم بعض ضحاياها عن طريق حقنهم بالإنسولين، وحقن آخرين بالهواء أو دس الحليب بالقوة في أفواههم، وهاجمت بعض ضحاياها عدة مرات قبل وفاتهم".

وأشارت إلى أن من بين الضحايا "توءمين قُتلا في غضون 24 ساعة، ورضيعاً يقل وزنه عن كيلوغرام واحد حُقن بالهواء، وفتاة ولدت قبل موعدها بعشرة أسابيع"، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وتواجه الممرضة عقوبة السجن مدى الحياة، إذ سينطق بالحكم الاثنين المقبل، وفق وسائل الإعلام البريطانية.