جاء ذلك خلال مواقف رسمية صادرة عن كل من السعودية والإمارات وقطر والكويت وسلطنة عمان ومصر والجزائر والسودان، فضلاً عن حركة حماس وجماعة الحوثي اليمنية، وفق ما رصدته الأناضول، عقب شنّ الولايات المتحدة هجوماً استهدف 3 مواقع نووية في إيران، هي منشآت فوردو ونطنز وأصفهان.

وأكدت إيران الأحد في بيان صادر عن هيئة الطاقة الذرية، أن هجوم واشنطن على منشآتها النووية يُعَدّ "عملاً وحشياً مخالفاً للقانون الدولي".

وأشار البيان إلى أن الهجوم وقع بـ"تغاضٍ بل وتواطؤ من الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، واصفاً الهجمات بأنها "انتهاك لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والقوانين الدولية الأخرى".

السعودية

أفادت الخارجية في بيان بأنها "تتابع بقلق بالغ تطورات الأحداث في الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة، المتمثلة في استهداف المنشآت النووية الإيرانية، من قبل الولايات المتحدة الأمريكية".

وأعربت الرياض عن "إدانتها واستنكارها لانتهاك سيادة إيران"، مشيرة إلى "ضرورة بذل الجهود كافةً لضبط النفس والتهدئة وتجنب التصعيد".

كما دعت "المجتمع الدولي إلى مضاعفة الجهود في هذه الظروف بالغة الحساسية، للوصول إلى حلّ سياسي يكفل إنهاء الأزمة بما يؤدي إلى فتح صفحة جديدة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".

الإمارات

أعربت وزارة الخارجية في بيان عن "قلقها البالغ من استمرار التوتر في المنطقة واستهداف المنشآت النووية الإيرانية"، وطالبت بـ"الوقف الفوري للتصعيد لتجنّب التداعيات الخطيرة وانزلاق المنطقة إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار".

وأكدت "ضرورة تغليب الدبلوماسية والحوار لحلّ الخلافات، ضمن مقاربات شاملة تحقّق الاستقرار والازدهار والعدالة".

وجددت الإمارات مطالبتها المجتمع الدولي بـ"حشد الجهود للوصول إلى معالجة شاملة لهذه التطورات الحساسة والخطيرة تحفظ المنطقة وشعوبها من ويلات الصراعات".

قطر

قالت الخارجية في بيان: "تأسف دولة قطر للتدهور الذي بلغته الأمور بقصف المنشآت النووية الإيرانية، وتتابع بقلق بالغ تطورات الأحداث إثر الهجمات الأخيرة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة من خلال استهداف منشآتها النووية".

وشدّد البيان على ضرورة وقف العمليات العسكرية كافة، و"العودة فوراً إلى الحوار والمسارات الدبلوماسية لحل القضايا العالقة".

وحذّرَت قطر وفق البيان من أنّ "التوتر الخطير" الذي تشهده المنطقة حالياً سيقود إلى "تداعيات كارثية" على المستويين الإقليمي والدولي.

ودعا البيان "الأطراف كافة إلى التحلّي بالحكمة وضبط النفس وتجنّب التصعيد الذي لا تتحمله شعوب المنطقة المثقلة بالصراعات وتأثيراتها الإنسانية المأساوية".

سلطنة عمان

أعربت وزارة الخارجية في بيان، عن "بالغ القلق والاستنكار إزاء التصعيد الناجم عن القصف الجوي المباشر" الذي شنّته الولايات المتحدة على مواقع في إيران، مؤكِّدة "إدانة سلطنة عمان لهذا العدوان غير القانوني، ودعوتها إلى خفض التصعيد الفوري والشامل".

واعتبرت أن "ما أقدمت عليه الولايات المتحدة يهدّد بتوسيع رقعة الحرب ويشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر استخدام القوة وانتهاك السيادة الوطنية للدول وحقها المشروع في تطوير برامجها النووية للاستخدامات السلمية".

الكويت

أكدت في بيان للخارجية أنها "تتابع بقلقٍ بالغ تطورات الأحداث المتعاقبة التي تشهدها الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة، لا سيما تلك الأخيرة التي شملت استهدافاً لعدد من المنشآت النووية، في تطور خطير يهدّد أمن واستقرار المنطقة والعالم".

وجدّدَت "تأكيد ما جاء في بيانها الصادر بتاريخ 13 يونيو/حزيران الجاري، الذي أدان الاعتداء على السيادة الإيرانية وانتهاك القوانين والمواثيق الدولية، ودعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياتهما نحو وقف تلك الانتهاكات بما يحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة".

ودعت الكويت إلى "الوقف التامّ والفوري لأوجه التصعيد كافة، والوقف التامّ للأعمال العسكرية، وإلى تحكيم لغة الحوار، وضبط النفس، ومضاعفة الجهود الهادفة إلى إيجاد حلول سياسية من شأنها تحقيق أمن واستقرار المنطقة".

مصر

قالت وزارة الخارجية في بيان: "تعرب مصر عن قلقها البالغ إزاء التطورات الأخيرة في إيران، وتُدين التصعيد المتسارع الذى ينذر بعواقب خطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي".

وأكدت "رفض" أي انتهاك لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي، مشددة على "ضرورة احترام سيادة الدول".

وجدّدَت مصر، وفق البيان، تحذيرها من "مخاطر انزلاق المنطقة نحو مزيد من الفوضى والتوتر"، مؤكدة أن "الحلول السياسية والمفاوضات الدبلوماسية لا الحل العسكري هي السبيل الوحيد نحو الخروج من الأزمة وتحقيق التسوية الدائمة".

ودعت إلى وقف التصعيد و"ضبط النفس وتغليب لغة الحوار، حفاظاً على أرواح المدنيين وصَوناً لأمن واستقرار المنطقة"، وفق البيان ذاته.

الجزائر

اعتبرت الجزائر في بيان للخارجية أن "القصف الأمريكي للمنشآت النووية الإيرانية يزيد التصعيد بالمنطقة حدة".

وأعربت عن "القلق وشديد الأسف لهذا التصعيد الذي يفاقم أوضاع المنطقة".

السودان

قالت الخارجية السودانية في بيان: "نعرب عن بالغ قلقنا إزاء التطورات الأخيرة بالمنطقة جراء ضرب الولايات المتحدة الأمريكية فجر اليوم مواقع المنشآت النووية الإيرانية، ما يدفع المنطقة إلى مزيد من التعقيدات المؤثرة سلباً في الاستقرار والسلم والأمن الدولي".

وأكد البيان موقف السودان "الرافض لانتهاك سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

ودعت الخارجية السودانية "كل الأطراف بمساندة من المجتمع الدولي، إلى تغليب صوت العقل واللجوء إلى خيارات مسار الحل السلمي التفاوضي للأزمة، بما يؤمّن المحافظة على السلم والأمن الدوليين".

منظمات وحركات

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها لاستهداف واشنطن المنشآت النووية في إيران، معتبرة أن ذلك يشكّل "تصعيداً خطيراً يهدِّد الأمن والاستقرار في المنطقة".

ودعت إلى "ضبط النفس والعودة إلى طاولة المفاوضات والسبل السلمية".

فيما قالت حركة حماس في بيان، إنها تُدين "بأشد العبارات العدوان الأمريكي السافر على أراضي وسيادة الجمهورية الإسلامية في إيران".

واعتبرت ذلك "عدواناً غاشماً وتصعيداً خطيراً، وانسياقاً أعمى وراء أجندات الاحتلال الصهيوني المارق (إسرائيل)، وانتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي، وتهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين".

حماس حمَّلَت "الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لهذا العدوان"، مؤكدة تضامنها "مع الأشقاء في الجمهورية الإسلامية".

من جهتها، أدانت جماعة الحوثي باليمن في بيان "العدوان الأمريكي" على إيران، واعتبرته "همجياً"، و"إعلان حرب على الشعب الإيراني".

وشدَّدَت الجماعة وفق البيان على "الوقوف الكامل مع الشعب الإيراني"، وتوعدت بـ"الرد المناسب على هذا العدوان، بما يحفظ كرامة إيران وسيادتها"، دون توضيح طبيعته.

وفجر الأحد لم تكتفِ الولايات المتحدة بتقديم الدعم العسكري والاستخباراتي واللوجستي للعدوان الإسرائيلي على إيران، فشنّت عدواناً عسكرياً جوّياً مباشراً ضدّ منشآت فوردو ونطنز وأصفهان ذات الأهمية الاستراتيجية، مدّعية أن البرنامج النووي الإيراني "انتهى".

ومنذ 13 يونيو/حزيران الجاري تستهدف إسرائيل منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين بإيران، التي تردّ بضرب مقرات عسكرية واستخباراتية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، مما خلف قتلى وجرحى لدى الجانبين.