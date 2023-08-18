سياسة
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"مشروع العودة الكبرى".. عائلات أذربيجانية تستقر في مدينة فضولي المحرَّرة
بعد إطلاقه مشروع "العودة الكبرى" الذي تلا عملية التحرير التي جرت العام الماضي، لبَّى المواطنون الأذربيجانيون الذين اضطروا إلى النزوح بسبب الاحتلال الأرميني، دعوة رئيسهم إلهام علييف، وبدؤوا يتوافدون على مدينة فضولي المحرَّرة.
"مشروع العودة الكبرى".. عائلات أذربيجانية تستقر في مدينة فضولي المحرَّرة
أذربيجان.. بدء عودة المواطنين إلى فضولي المحرَّرة - أرشيفية / صورة: AA
18 أغسطس 2023

بعد مرور 30 عاماً على الاحتلال الأرميني لأجزاء من أذربيجان، عادت 23 عائلة إلى محافظة فضولي المحرَّرة.

وأطلق الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، مشروع "العودة الكبرى"، بعد التحرير، الذي يهدف إلى توفير الظروف المناسبة لعودة مئات آلاف المواطنين الذين اضطروا إلى النزوح بسبب الاحتلال الأرميني.

وعادت 23 عائلة مكونة من 90 شخصاً إلى مدينة فضولي ليستقروا في منازل بَنتها الدولة في إطار المشروع.

واستقبل العائلات التي وصلت إلى فضولي مسؤولون محليون.

وفي 27 سبتمبر/أيلول 2020، أطلق جيش أذربيجان عملية لتحرير أراضيه التي تحتلها أرمينيا في إقليم قره باغ، ​​​​​​​وبعد معارك استمرت 44 يوماً أعلنت روسيا توصل البلدين إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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