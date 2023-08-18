بعد مرور 30 عاماً على الاحتلال الأرميني لأجزاء من أذربيجان، عادت 23 عائلة إلى محافظة فضولي المحرَّرة.

وأطلق الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، مشروع "العودة الكبرى"، بعد التحرير، الذي يهدف إلى توفير الظروف المناسبة لعودة مئات آلاف المواطنين الذين اضطروا إلى النزوح بسبب الاحتلال الأرميني.

وعادت 23 عائلة مكونة من 90 شخصاً إلى مدينة فضولي ليستقروا في منازل بَنتها الدولة في إطار المشروع.

واستقبل العائلات التي وصلت إلى فضولي مسؤولون محليون.

وفي 27 سبتمبر/أيلول 2020، أطلق جيش أذربيجان عملية لتحرير أراضيه التي تحتلها أرمينيا في إقليم قره باغ، ​​​​​​​وبعد معارك استمرت 44 يوماً أعلنت روسيا توصل البلدين إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.