أطلقت الصين تدريبات عسكرية حول تايوان، السبت، في خطوة تعتبرها بكين "تحذيراً صارماً" بعد زيارة نائب رئيسة الجزيرة لوليام لاي إلى الولايات المتحدة.

وفقاً لوكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا)، فإن جيش التحرير الشعبي الصيني "أطلقت دوريات جوية وبحرية مشتركة وتدريبات عسكرية للقوات البحرية والجوية حول جزيرة تايوان" السبت.

وتعتبر التدريبات "تحذيراً صارماً لتواطؤ انفصاليي تايوان المطالبين بالاستقلال مع عناصر أجنبية واستفزازاتهم".

وفي وقت سابق، وصفت الصين لاي بأنه "مثير للمشاكل" وتعهدت باتخاذ "إجراءات حازمة وقوية لحماية السيادة الوطنية".

على صعيد آخر، قوبلت خطوة الصين بتنديد شديد اللهجة من تايوان، السبت، قائلةً إن "هذا سلوك لاعقلاني واستفزازي" مضيفة أنها سترسل "قوات مناسبة" للرد.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان إن "إجراء مناورة عسكرية هذه المرة بذريعة، لا يساعد على إحلال السلام والاستقرار في مضيق تايوان ويسلط الضوء أيضاً على العقلية العسكرية (الصينية) وعلى الطبيعة المهيمنة لتوسعها العسكري".

وأعلنت تايبيه أنها رصدت 42 خرقاً من طائرات عسكرية صينية لمنطقة الدفاع الجوي التايوانية منذ إعلان بكين بدء تدريبات عسكرية.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان إنه "منذ الساعة 9:00 اليوم ( 19 أغسطس/آب) رصدت تباعاً 42 طلعة" مضيفة أن ثماني سفن صينية شاركت في التدريبات.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية إن "الجيش الوطني يراقب ويستخدم وسائل استطلاع لضبط (الوضع) بشكل صارم" مضيفة أنها أرسلت طائرات وسفن.