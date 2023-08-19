سياسة
2 دقيقة قراءة
الصين تجري تدريبات عسكرية حول تايوان..  وتايبيه: سنرسل قوات مناسبة للرد
بعد زيارة نائب رئيسة تايوان لوليام لاي، إلى الولايات المتحدة، بدأت الصين تدريبات عسكرية حول الجزيرة، في خطوة تعتبرها بكين "تحذيراً صارماً". فيما ندّدت تايوان بأفعال الصين واصفةً إياها بالسلوك "اللاعقلاني والاستفزازي".
الصين تجري تدريبات عسكرية حول تايوان..  وتايبيه: سنرسل قوات مناسبة للرد
تايوان ترصد 42 خرقاً من طائرات عسكرية صينية لمنطقة الدفاع الجوي التايوانية منذ إعلان بكين بدء تدريبات عسكرية. / صورة: Reuters
19 أغسطس 2023

أطلقت الصين تدريبات عسكرية حول تايوان، السبت، في خطوة تعتبرها بكين "تحذيراً صارماً" بعد زيارة نائب رئيسة الجزيرة لوليام لاي إلى الولايات المتحدة.

وفقاً لوكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا)، فإن جيش التحرير الشعبي الصيني "أطلقت دوريات جوية وبحرية مشتركة وتدريبات عسكرية للقوات البحرية والجوية حول جزيرة تايوان" السبت.

وتعتبر التدريبات "تحذيراً صارماً لتواطؤ انفصاليي تايوان المطالبين بالاستقلال مع عناصر أجنبية واستفزازاتهم".

وفي وقت سابق، وصفت الصين لاي بأنه "مثير للمشاكل" وتعهدت باتخاذ "إجراءات حازمة وقوية لحماية السيادة الوطنية".

على صعيد آخر، قوبلت خطوة الصين بتنديد شديد اللهجة من تايوان، السبت، قائلةً إن "هذا سلوك لاعقلاني واستفزازي" مضيفة أنها سترسل "قوات مناسبة" للرد.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان إن "إجراء مناورة عسكرية هذه المرة بذريعة، لا يساعد على إحلال السلام والاستقرار في مضيق تايوان ويسلط الضوء أيضاً على العقلية العسكرية (الصينية) وعلى الطبيعة المهيمنة لتوسعها العسكري".

وأعلنت تايبيه أنها رصدت 42 خرقاً من طائرات عسكرية صينية لمنطقة الدفاع الجوي التايوانية منذ إعلان بكين بدء تدريبات عسكرية.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان إنه "منذ الساعة 9:00 اليوم ( 19 أغسطس/آب) رصدت تباعاً 42 طلعة" مضيفة أن ثماني سفن صينية شاركت في التدريبات.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية إن "الجيش الوطني يراقب ويستخدم وسائل استطلاع لضبط (الوضع) بشكل صارم" مضيفة أنها أرسلت طائرات وسفن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us