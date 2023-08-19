قال مالك منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقاً) إيلون ماسك، إن المنصة سوف تلغي خاصية الحماية التي تسمح للمستخدمين بحظر حسابات أخرى.

وقال ماسك في منشور: "سيُلغى الحظر باعتباره "خاصية"، مع استثناء ذلك للرسائل المباشرة".

وخاصية الحظر على "إكس" تُتيح لأي مستخدم منع حسابات معينة من متابعته أو التواصل معه أو رؤية منشوراته.

وأكّد ماسك أن المنصة ستُبقي على خاصية الكتم التي تزيل تغريدات حسابات معينة.

فيما وصف بعض المنتقدين نهج ماسك، الذي يعتبر نفسه مؤيداً لحرية التعبير، بغير المسؤول.

جدير بالذكر أن إلغاء خاصية الحظر قد يؤدي إلى تعارض المنصة مع إرشادات متجري التطبيقات "آب ستور" و"غوغل بلاي".