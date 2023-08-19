سياسة
3 دقيقة قراءة
صور | ضحايا الحرب في العراق يتحدون ظروفهم عبر الرياضة
لجأ عدد من مصابي الحرب في العراق إلى تشكيل فريق كرة قدم بهدف التخفيف من معاناتهم واستعادة حياتهم الطبيعية، حيث اجتمع ضحايا داعش الإرهابي والحرب الأمريكية على العراق وقرروا تشكيل فريق كرة قدم لمبتوري الأطراف.
صور | ضحايا الحرب في العراق يتحدون ظروفهم عبر الرياضة
لجأ مصابو الحرب في العراق إلى تشكيل فريق كرة قدم للتخفيف من معاناتهم واستعادة حياتهم الطبيعية قبل إصابتهم جراء حوادث عنف/ صورة: AA
19 أغسطس 2023

في عام 2021، اجتمع ضحايا الحرب الأمريكية على العراق، وهجمات تنظيم داعش الإرهابي، في العاصمة بغداد، وقرروا تشكيل فريق كرة قدم لمبتوري الأطراف.

ولجأ مصابو الحرب إلى الفكرة للتخفيف من معاناتهم واستعادة حياتهم الطبيعية قبل إصابتهم جراء حوادث عنف.

وأشار صاحب فكرة تشكيل فريق مبتوري الأطراف، رئيس نقابة الفريق محمد عدنان، إلى أنه "فقدَ ساقه عقب إصابته في هجمات لداعش، أثناء أدائه الخدمة العسكرية".

وأردف أنه "لعب مع فريق مبتوري أطراف خلال تقديمه رسالة الدكتوراه في العاصمة البريطانية لندن".

واعتبر عدنان، أن التجربة التي اكتسبها في لندن دفعته إلى تشكيل فريق ونقابة لمبتوري الأطراف عقب عودته إلى العراق.

كما يضم الفريق الجريح صادق جمعة، الذي أصيب جراء اشتباكات بين جيش المهدي والجنود الأمريكيين بين 2007 - 2008.

وأوضح جمعة أنه يسعى إلى التخفيف من صدمة إصابته من خلال لعب كرة القدم، لافتاً إلى أنه يشعر بأن حالته أفضل من ذي قبل بفضلها.

وتحدث عن إنجازات الفريق على الصعيد العالمي، قائلاً إن "الفريق أحرز المركز الثالث خلال مشاركته بكأس آسيا لمبتوري الأطراف".

من جانبه، قال حكم الفريق علي جبار إن فريقه واجه صعوبات مختلفة في البداية، لأن تشكيل فريق مبتوري الأطراف فكرة جديدة في البلاد.

وأضاف أن "لاعبي فريق مبتوري الأطراف يمتلكون إرادة توازي اللاعبين غير المعاقين".

وعام 2014، فرض "داعش" الإرهابي، سيطرته على ثلث مساحة العراق قبل أن تستعيد القوات العراقية السيطرة عليها بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة نهاية 2017.

وفي 2003، أعلن الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن الحرب على العراق، بذريعة "امتلاكه أسلحة دمار شامل وتهديده للسلم الدولي"، ثم سحبت واشنطن جنودها بعد 9 سنوات من الاحتلال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us