في عام 2021، اجتمع ضحايا الحرب الأمريكية على العراق، وهجمات تنظيم داعش الإرهابي، في العاصمة بغداد، وقرروا تشكيل فريق كرة قدم لمبتوري الأطراف.

ولجأ مصابو الحرب إلى الفكرة للتخفيف من معاناتهم واستعادة حياتهم الطبيعية قبل إصابتهم جراء حوادث عنف.

وأشار صاحب فكرة تشكيل فريق مبتوري الأطراف، رئيس نقابة الفريق محمد عدنان، إلى أنه "فقدَ ساقه عقب إصابته في هجمات لداعش، أثناء أدائه الخدمة العسكرية".

وأردف أنه "لعب مع فريق مبتوري أطراف خلال تقديمه رسالة الدكتوراه في العاصمة البريطانية لندن".

واعتبر عدنان، أن التجربة التي اكتسبها في لندن دفعته إلى تشكيل فريق ونقابة لمبتوري الأطراف عقب عودته إلى العراق.

كما يضم الفريق الجريح صادق جمعة، الذي أصيب جراء اشتباكات بين جيش المهدي والجنود الأمريكيين بين 2007 - 2008.

وأوضح جمعة أنه يسعى إلى التخفيف من صدمة إصابته من خلال لعب كرة القدم، لافتاً إلى أنه يشعر بأن حالته أفضل من ذي قبل بفضلها.

وتحدث عن إنجازات الفريق على الصعيد العالمي، قائلاً إن "الفريق أحرز المركز الثالث خلال مشاركته بكأس آسيا لمبتوري الأطراف".

من جانبه، قال حكم الفريق علي جبار إن فريقه واجه صعوبات مختلفة في البداية، لأن تشكيل فريق مبتوري الأطراف فكرة جديدة في البلاد.

وأضاف أن "لاعبي فريق مبتوري الأطراف يمتلكون إرادة توازي اللاعبين غير المعاقين".

وعام 2014، فرض "داعش" الإرهابي، سيطرته على ثلث مساحة العراق قبل أن تستعيد القوات العراقية السيطرة عليها بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة نهاية 2017.

وفي 2003، أعلن الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن الحرب على العراق، بذريعة "امتلاكه أسلحة دمار شامل وتهديده للسلم الدولي"، ثم سحبت واشنطن جنودها بعد 9 سنوات من الاحتلال.