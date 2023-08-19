يُعدّ وادي "قزل جقور" (Kızılçukur) في كبادوكيا التركية قبلة للسياح المحليين والأجانب، وبخاصة محبي مشاهدة غروب الشمس وعشاق التقاط الصور.

وتُعتبر كبادوكيا وجهة سياحية مفضلة للسياح في تركيا، لوجود وجهات سياحية ذات شهرة عالمية واسعة.

وتشتهر كبادوكيا بطابعها التاريخي المميز وطبيعتها الفريدة وأنشطتها السياحية والثقافية والرياضية، وتستضيف المنطقة سنوياً مئات آلاف الزوار المحليين والأجانب.

وادي "قزل جقور"

يتوافد السياح على وادي "قزل جقور" في المنطقة مع ارتفاع درجات الحرارة في كبادوكيا خلال الأيام الماضية، لمشاهدة غروب الشمس والتقاط الصور لمنظره المميز في المنطقة.

كما يستمتع السياح بمشاهدة الغروب خلف "مداخن الجنيات" التي تشتهر بها المنطقة.

ويشارك بعض السياح في جولات يجري تنظيمها على الخيول لمشاهدة منظر غروب الشمس والتنزه في تلال الوادي.