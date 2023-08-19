نجح جهاز الاستخبارات التركي بتحييد المدعوة "هجران إيجوز" إحدى المسؤولات عما يسمى التنظيمات النسائية والشبابية المسلحة التابعة لتنظيم PKK الإرهابي في الحسكة شمال شرقي سوريا.

وذكرت مصادر أمنية اليوم السبت أن الإرهابية المذكورة كانت تحمل لقب "فيجين جيان" انضمت إلى التنظيم عام 2016.

وشاركت إيجوز في تدريب الشبان والقاصرين السوريين المنضمين إلى التنظيم الإرهابي، وباتت إحدى مسؤولات ما تُسمى التشكيلات النسائية والشبابية المسلحة التابعة للتنظيم (PKK/YPJ).

كما كانت بين المخططين لهجمات استهدفت القوات الأمنية لا سيما في المناطق الحدودية مع تركيا.

وزعمت وسائل إعلام تابعة للتنظيم الإرهابي أن إيجوز لقيت مصرعها في حادث في محاولة منها للتضليل بشأن مقتلها.

وفي حملته الإرهابية التي استمرت لأكثر من 35 عاماً ضد تركيا، كان التنظيم الذي أدرجته تركيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي تنظيماً إرهابياً، مسؤولاً عن قتل أكثر من 40 ألف شخص، منهم نساء وأطفال ورُضّع.

وPKK تنظيم إرهابي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران، وتكافحه تركيا ردّاً على هجمات يشنها ضد مواطنيها وقواتها.