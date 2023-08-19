سياسة
2 دقيقة قراءة
تركيا تحيّد مسؤولة بتنظيم PKK الإرهابي شمال شرقي سوريا
تمكنت الاستخبارات التركية من تحييد الإرهابية المدعوة "هجران إيجوز"، التي تحمل لقب "فيجين جيان"، إحدى مسؤولات تنظيم PKK الإرهابي، حيث كانت من بين المسؤولات عن ما تُسمى التشكيلات النسائية والشبابية المسلحة التابعة للتنظيم في الحسكة شمال شرقي سوريا.
تركيا تحيّد مسؤولة بتنظيم PKK الإرهابي شمال شرقي سوريا
الاستخبارات التركية تحيد المسؤولة في تنظيم PKK الإرهابي المدعوة هجران إيجوز / صورة: TRT HABER
19 أغسطس 2023

نجح جهاز الاستخبارات التركي بتحييد المدعوة "هجران إيجوز" إحدى المسؤولات عما يسمى التنظيمات النسائية والشبابية المسلحة التابعة لتنظيم PKK الإرهابي في الحسكة شمال شرقي سوريا.

وذكرت مصادر أمنية اليوم السبت أن الإرهابية المذكورة كانت تحمل لقب "فيجين جيان" انضمت إلى التنظيم عام 2016.

وشاركت إيجوز في تدريب الشبان والقاصرين السوريين المنضمين إلى التنظيم الإرهابي، وباتت إحدى مسؤولات ما تُسمى التشكيلات النسائية والشبابية المسلحة التابعة للتنظيم (PKK/YPJ).

كما كانت بين المخططين لهجمات استهدفت القوات الأمنية لا سيما في المناطق الحدودية مع تركيا.

وزعمت وسائل إعلام تابعة للتنظيم الإرهابي أن إيجوز لقيت مصرعها في حادث في محاولة منها للتضليل بشأن مقتلها.

وفي حملته الإرهابية التي استمرت لأكثر من 35 عاماً ضد تركيا، كان التنظيم الذي أدرجته تركيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي تنظيماً إرهابياً، مسؤولاً عن قتل أكثر من 40 ألف شخص، منهم نساء وأطفال ورُضّع.

وPKK تنظيم إرهابي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران، وتكافحه تركيا ردّاً على هجمات يشنها ضد مواطنيها وقواتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us