سياسة
3 دقيقة قراءة
هجمات متبادلة بين موسكو وكييف.. وبوتين يلتقي قادة الهجوم في روستوف
قالت السلطات الأوكرانية إن روسيا شنت هجوماً بطائرات مُسيّرة على مناطق في شمال ووسط وجنوب البلاد، فيما ذكرت موسكو أن كييف هاجمت شبه جزيرة القرم بصاروخ من طراز S-200، وذلك بالتزامن مع لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قادة الهجوم في أوكرانيا.
هجمات متبادلة بين موسكو وكييف.. وبوتين يلتقي قادة الهجوم في روستوف
هجمات روسية بطائرات مُسيّرة تسبب أضراراً في أوكرانيا / صورة: AP
19 أغسطس 2023

قالت السلطات الأوكرانية إن روسيا شنت هجوماً بطائرات مُسيّرة على مناطق في شمال ووسط وجنوب البلاد في وقت مبكر من اليوم السبت، ما ألحق أضراراً بالبنية التحتية المدنية في ما لا يقل عن منطقتين.

وذكرت القوات الجوية في كييف أن الجيش أسقط 15 من أصل 17 طائرة مُسيّرة إيرانية الصنع من طراز شاهد أطلقتها روسيا، وذلك في إطار حملة من الهجمات الجوية المنتظمة التي تشنها موسكو على أوكرانيا.

وأفاد نائب حاكم منطقة خميلنيتسكي، الواقعة في غرب البلاد، بأن اثنين أصيبا وأن أضراراً لحقت بعشرات المباني جراء موجة من الانفجارات.

وقال فيتالي بونتشكو حاكم منطقة جيتومير إن المسؤولين في المنطقة الواقعة بوسط أوكرانيا لا يزالون يقيّمون الأضرار التي وقعت جراء استهداف القوات الروسية منشأة لبنية تحتية غير محددة.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الروسية إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت صاروخاً أطلقته أوكرانيا فوق شبه جزيرة القرم أثناء الليل.

وقالت الوزارة في بيان صادر عنها: "حاول نظام كييف ليلة 19 أغسطس/آب شن هجوم إرهابي على شبه جزيرة القرم باستخدام صاروخ موجه للدفاع الجوي من طراز S-200 والذي جرى تحويله إلى نسخة هجومية".

وأضاف البيان أن الصاروخ الأوكراني جرى اكتشافه في الوقت المناسب، وجرى التصدي له في الجو من قبل أنظمة الدفاع الجوي الروسية، ولم يسفر الهجوم عن وقوع أضرار أو إصابات.

يأتي ذلك بالتزامن مع لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قادة الهجوم في أوكرانيا في مدينة روستوف أون دون الجنوبية، على ما أعلن الكرملين.

وأفاد الكرملين في بيان أن "بوتين عقد اجتماعاً في المقر العام للعملية العسكرية الخاصة في روستوف أون دون واستمع إلى تقارير رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف وقادة قطاعات و مسؤولين آخرين".

وبثت وكالة ريا نوفوستي للأنباء مقطع فيديو يظهر فيه بوتين خارجاً من آلية جيب خلال الليل قبل أن يستقبله الجنرال غيراسيموف، كما ظهر بوتين في الفيديو يترأس اجتماعاً مع قادة عسكريين.

وجرى الاجتماع بعدما أعطت الولايات المتحدة، الجمعة، الضوء الأخضر للدنمارك وهولندا لإرسال مقاتلات أمريكية من طراز إف-16 إلى أوكرانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us