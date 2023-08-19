قالت السلطات الأوكرانية إن روسيا شنت هجوماً بطائرات مُسيّرة على مناطق في شمال ووسط وجنوب البلاد في وقت مبكر من اليوم السبت، ما ألحق أضراراً بالبنية التحتية المدنية في ما لا يقل عن منطقتين.

وذكرت القوات الجوية في كييف أن الجيش أسقط 15 من أصل 17 طائرة مُسيّرة إيرانية الصنع من طراز شاهد أطلقتها روسيا، وذلك في إطار حملة من الهجمات الجوية المنتظمة التي تشنها موسكو على أوكرانيا.

وأفاد نائب حاكم منطقة خميلنيتسكي، الواقعة في غرب البلاد، بأن اثنين أصيبا وأن أضراراً لحقت بعشرات المباني جراء موجة من الانفجارات.

وقال فيتالي بونتشكو حاكم منطقة جيتومير إن المسؤولين في المنطقة الواقعة بوسط أوكرانيا لا يزالون يقيّمون الأضرار التي وقعت جراء استهداف القوات الروسية منشأة لبنية تحتية غير محددة.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الروسية إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت صاروخاً أطلقته أوكرانيا فوق شبه جزيرة القرم أثناء الليل.

وقالت الوزارة في بيان صادر عنها: "حاول نظام كييف ليلة 19 أغسطس/آب شن هجوم إرهابي على شبه جزيرة القرم باستخدام صاروخ موجه للدفاع الجوي من طراز S-200 والذي جرى تحويله إلى نسخة هجومية".

وأضاف البيان أن الصاروخ الأوكراني جرى اكتشافه في الوقت المناسب، وجرى التصدي له في الجو من قبل أنظمة الدفاع الجوي الروسية، ولم يسفر الهجوم عن وقوع أضرار أو إصابات.

يأتي ذلك بالتزامن مع لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قادة الهجوم في أوكرانيا في مدينة روستوف أون دون الجنوبية، على ما أعلن الكرملين.

وأفاد الكرملين في بيان أن "بوتين عقد اجتماعاً في المقر العام للعملية العسكرية الخاصة في روستوف أون دون واستمع إلى تقارير رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف وقادة قطاعات و مسؤولين آخرين".

وبثت وكالة ريا نوفوستي للأنباء مقطع فيديو يظهر فيه بوتين خارجاً من آلية جيب خلال الليل قبل أن يستقبله الجنرال غيراسيموف، كما ظهر بوتين في الفيديو يترأس اجتماعاً مع قادة عسكريين.

وجرى الاجتماع بعدما أعطت الولايات المتحدة، الجمعة، الضوء الأخضر للدنمارك وهولندا لإرسال مقاتلات أمريكية من طراز إف-16 إلى أوكرانيا.