أصدر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، السبت، قراراً بالعفو عن الناشط المصري، أحمد دومة، وذلك وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء المصرية الرسمية.

وجاء القرار بعد شهر من عفو عن ناشطين بارزين اثنين، ضمن سلسلة عفو وإخلاءات سبيل بمصر بدأت منذ نحو عام وتحديداً منذ إطلاق الحوار الوطني بالبلاد.

وذكرت الوكالة أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي، استخدم صلاحياته الدستورية وأصدر القرار الجمهوري 348 لسنة 2023 بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة".

وكانت محكمة النقض المصرية أيّدت في يوليو/تمّوز 2020 حكماً بالسجن لمدّة 15 عاماً بحقّ دومة وتغريمه ستة ملايين جنيه مصري (194,5 ألف دولار تقريباً).

وأدين دومة بـ"التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي (مبنى تاريخي في ميدان التحرير بقلب القاهرة) والاعتداء على مبان حكومية".

والشهر الماضي، أطلقت السلطات المصرية سراح كلّ من الباحث الشاب باتريك زكي والمحامي الحقوقي محمد الباقر إثر إصدار السيسي عفواً عنهما من أحكام قضائية غير قابلة للطعن.

وفي أبريل/نيسان 2022 دعا الرئيس المصري إلى أول حوار وطني من نوعه منذ توليه الرئاسة عام 2014، بجانب إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي.

وساهمت اللجنة بقرارات رئاسية وقضائية في الإفراج عن "قرابة 1400 شخص"، بينهم سياسيون ونشطاء بارزون، وفق أرقام رسمية سابقة.