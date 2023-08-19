أعلنت الأمم المتحدة أن 77 عاملاً في مجال الرعاية الصحية أصيبوا خلال الأشهُر السبعة الأولى من عام 2023 بجروح ولحقت الأضرار بـ30 سيارة إسعاف في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت منسقة الشؤون الإنسانية لين هاستينغز في المنظمة في بيان السبت إنه خلال الأشهُر السبعة الأولى من عام 2023 أُصيب 77 عاملاً في مجال الرعاية الصحية بجروح، موضحة أن "العاملين في المجال الإنساني يقدمون المساعدات لـ1.6 مليون فلسطيني من أشد الفئات ضعفاً".

وأشارت إلى أن فرق العاملين في الأراضي المحتلة "تدخل مناطق خطرة وسط إطلاق النار وقصف القنابل لمعالجة المصابين".

وذكرت أن "نحو 2.1 مليون شخص في شتّى أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة بحاجة إلى المساعدات الإنسانية".

وجددت المسؤولة الأممية تأكيد "التزام العاملين -على الرغم من العقبات- مساعدة المحتاجين مهما كلّف الأمر".

وقررت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 11 ديسمبر/كانون الأول 2008‎ اعتبار 19 أغسطس/آب من كل عام يوماً عالمياً للعمل الإنساني، وهو اليوم الذي تعرَّض فيه مقرّ المنظمة الدولية بالعاصمة العراقية بغداد عام 2003 لهجوم أسفر عن مقتل 22 موظفاً وإصابة أكثر من 150 آخرين.