سياسة
2 دقيقة قراءة
يدخلون مناطق خطرة.. إصابة 77 عاملاً صحياً في فلسطين خلال 7 أشهُر
قالت منسقة الشؤون الإنسانية لين هاستينغز في بيان إنّ 77 عاملاً في مجال الرعاية الصحية أصيبوا خلال الأشهُر السبعة الأولى من عام 2023 بجروح، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن أكثر من مليونَي شخص في الأراضي الفلسطينية المحتلة بحاجة إلى المساعدات الإنسانية.
يدخلون مناطق خطرة.. إصابة 77 عاملاً صحياً في فلسطين خلال 7 أشهُر
جندي في جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية - ارشيفية / صورة: AA
19 أغسطس 2023

أعلنت الأمم المتحدة أن 77 عاملاً في مجال الرعاية الصحية أصيبوا خلال الأشهُر السبعة الأولى من عام 2023 بجروح ولحقت الأضرار بـ30 سيارة إسعاف في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت منسقة الشؤون الإنسانية لين هاستينغز في المنظمة في بيان السبت إنه خلال الأشهُر السبعة الأولى من عام 2023 أُصيب 77 عاملاً في مجال الرعاية الصحية بجروح، موضحة أن "العاملين في المجال الإنساني يقدمون المساعدات لـ1.6 مليون فلسطيني من أشد الفئات ضعفاً".

وأشارت إلى أن فرق العاملين في الأراضي المحتلة "تدخل مناطق خطرة وسط إطلاق النار وقصف القنابل لمعالجة المصابين".

وذكرت أن "نحو 2.1 مليون شخص في شتّى أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة بحاجة إلى المساعدات الإنسانية".

وجددت المسؤولة الأممية تأكيد "التزام العاملين -على الرغم من العقبات- مساعدة المحتاجين مهما كلّف الأمر".

وقررت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 11 ديسمبر/كانون الأول 2008‎ اعتبار 19 أغسطس/آب من كل عام يوماً عالمياً للعمل الإنساني، وهو اليوم الذي تعرَّض فيه مقرّ المنظمة الدولية بالعاصمة العراقية بغداد عام 2003 لهجوم أسفر عن مقتل 22 موظفاً وإصابة أكثر من 150 آخرين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us