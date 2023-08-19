سياسة
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تشليك: قوة حفظ السلام الأممية في قبرص فقدت حيادها وسمعتها
أكّد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي أن "الأعمال الإنشائية التي تنفذها وتسمح بها قوة حفظ السلام الأممية بمنطقة مشروع طريق "بيله-الأبطال" ليست مقبولة، وخاطئة للغاية"، مشيراً إلى أن الطريق المذكور هدفه تسهيل وصول القبارصة الأتراك إلى أراضيهم.
تشليك: قوة حفظ السلام الأممية في قبرص فقدت حيادها وسمعتها
تشليك: قوة حفظ السلام الأممية في قبرص فقدت حيادها وسمعتها / صورة: AA
19 أغسطس 2023

قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر تشليك إن "طريق بيله-الأبطال الذي يهدف إلى تسهيل وصول القبارصة الأتراك بمنطقة "بيله"، أنشئ لأغراض إنسانية".

وأضاف تشليك في سلسلة تغريدات السبت، أن "الأعمال الإنشائية التي تنفذها وتسمح بها قوة حفظ السلام الأممية بمنطقة مشروع طريق "بيله-الأبطال" ليست مقبولة، وخاطئة للغاية".

وأضاف: "سلوك قوة حفظ السلام الذي يهدف إلى إرضاء القبارصة اليونانيين، يضر بسمعة ومنطق وجود القوة التابعة للأمم المتحدة في جزيرة قبرص".

وأشار تشليك إلى أن قوة حفظ السلام الأممية سمحت للقبارصة اليونانيين بتنفيذ أعمال إنشائية في مناطق بالجزيرة، بهدف طرد القبارصة الأتراك من أراضيهم والاستيلاء عليها.

وأكد أن تعامل قوة حفظ السلام الأممية مع القبارصة الأتراك يقوم على المعايير المزدوجة ويطعن في حياد قوة حفظ السلام.

وشدد تشليك على دعم تركيا الكامل لجمهورية شمال قبرص التركية خلال هذه الفترة، ومراقبة أنقرة التطورات من كثب، مؤكداً أنه ليس من حق أحد أن يستغل النوايا الحسنة للقبارصة الأتراك من أجل حرمانهم من حقوقهم.

وتابع: "على الجميع احترام حقيقة وجود شعبَين صاحبَي سيادة على جزيرة قبرص، كما أكّد الرئيس (أردوغان) عبر المنصات المختلفة للأمم المتحدة".

مصدر:TRT عربي
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