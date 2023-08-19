سياسة
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إسطنبول.. سباق البوسفور للسباحة بين القارات ينطلق الأحد بمشاركين من 79 دولة
درجت اللجنة الأولمبية الوطنية التركية على إقامة سباق سنوي للسباحة في مضيق إسطنبول، أحد أهم معالم المدينة. وينطلق الموسم الـ35 للسباق بمشاركة مئات السباحين من مختلف دول العالم.
إسطنبول.. سباق البوسفور للسباحة بين القارات ينطلق الأحد بمشاركين من 79 دولة
موسم جديد من سباق البوسفور للسباحة بين القارات ينطلق غداً الأحد / صورة: AA
19 أغسطس 2023

كعادتها السنوية تنظم اللجنة الأولمبية الوطنية التركية غداً الأحد في مدينة إسطنبول سباق البوسفور للسباحة بين القارات، لتكون هذه النسخة هي الـ35، بمشاركة مئات السباحين من مختلف دول العالم.

وسيبدأ السباق بمسافة 6.5 كيلومتر من ميناء "كانليجا" على الجانب الأسيوي وينتهي في منطقة "كوروتششمة" على الجانب الأوروبي.

ويتنافس في السباق2641 سباحاً، منهم 288 سباحة من و 1043 سباحاً من تركيا، و450 سباحة و860 من الرجال من 78 دولة.

والعام الماضي أحرزت التركية "بورجو نار نارين" المركز الأول في التصنيف العام للسيدات بزمن 48 دقيقة و14 ثانية، والسباح "دوغوكان أولاج" بزمن 48 دقيقة و13 ثانية في التصنيف العام للرجال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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