أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل مستوطنَين نتيجة إصابتهما بجروح خطيرة في إطلاق نار قرب بلدة حوارة شمالي الضفة الغربية، مشيراً إلى تقارير تتحدث عن شبهة تنفيذ عملية إطلاق نار استهدفت مستوطنين في منطقة حوارة.

وقالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية (نجمة داود الحمراء)، إن مستوطنَين يبلغان من العمر 60 و30 عاماً أصيبا بجروح قاتلة أدت إلى موتهما بعد محاولات لإنقاذهما في مكان الحادث".

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قالت إن إسرائيليَّين أصيبا في عملية إطلاق نار من سيارة مارة خلال وجودهما في مغسلة للسيارات"، وذلك قبل إعلان مقتلهما.

من جانبها، أشادت حركة حماس بعملية إطلاق النار واصفة إياها بـ"البطولية".

وقال المتحدّث باسم حماس عبد اللطيف القانوع في بيان إنّ العملية "نتاج وعد المقاومة الثابت والمستمر بالدفاع عن شعبنا والردّ على جرائم الاحتلال".

ومنذ شهور تشهد الضفة الغربية حالة تصعيد شديد جراء اقتحامات الجيش الإسرائيلي للمدن والبلدات الفلسطينية، واعتداءات المستوطنين وهجماتهم على القرى والبلدات الفلسطينية.