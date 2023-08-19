سياسة
2 دقيقة قراءة
مقتل إسرائيليَّين في إطلاق نار شمالي الضفة الغربية المحتلة
قُتل إسرائيليان جراء إصابتهما بجروح خطيرة في إطلاق نار قرب بلدة حوارة الفلسطينية شمالي الضفة الغربية المحتلة، فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء قواته عملية لملاحقة منفذي العملية.
مقتل إسرائيليَّين في إطلاق نار شمالي الضفة الغربية المحتلة
أرشيفية / صورة: وسائل التواصل
19 أغسطس 2023

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل مستوطنَين نتيجة إصابتهما بجروح خطيرة في إطلاق نار قرب بلدة حوارة شمالي الضفة الغربية، مشيراً إلى تقارير تتحدث عن شبهة تنفيذ عملية إطلاق نار استهدفت مستوطنين في منطقة حوارة.

وقالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية (نجمة داود الحمراء)، إن مستوطنَين يبلغان من العمر 60 و30 عاماً أصيبا بجروح قاتلة أدت إلى موتهما بعد محاولات لإنقاذهما في مكان الحادث".

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قالت إن إسرائيليَّين أصيبا في عملية إطلاق نار من سيارة مارة خلال وجودهما في مغسلة للسيارات"، وذلك قبل إعلان مقتلهما.

من جانبها، أشادت حركة حماس بعملية إطلاق النار واصفة إياها بـ"البطولية".

وقال المتحدّث باسم حماس عبد اللطيف القانوع في بيان إنّ العملية "نتاج وعد المقاومة الثابت والمستمر بالدفاع عن شعبنا والردّ على جرائم الاحتلال".

ومنذ شهور تشهد الضفة الغربية حالة تصعيد شديد جراء اقتحامات الجيش الإسرائيلي للمدن والبلدات الفلسطينية، واعتداءات المستوطنين وهجماتهم على القرى والبلدات الفلسطينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us