أعلن نادي أهلي جدة السعودي، السبت، على صفحته الرسمية بمنصة إكس، التعاقد مع المدافع الدولي التركي مرِيه ديميرال قادماً من أتالانتا الإيطالي.

ونشر الحساب الرسمي للنادي السعودي مقطع فيديو يظهر فيه اللاعب ديميرال وهو يوقع على عقد انضمامه الذي يمتد لـ3 مواسم، قبل أن يرتدي قميص ناديه الجديد.

وقال اللاعب التركي: "أنا لا أحب الخسارة، أريد أن يكون فريقي في المقدمة".

وتابع: "لدينا جماهير قادرة على تحويل أي ملعب، شاهدتهم في أول لقاء وأذهلوني".

واستطرد: "لا يمكن الانتظار للعب من أجلهم، أنا مرِيه ديميرال، أنا جاهز للقتال".

وخاض الدولي التركي (25 عاماً) مع أتالانتا 70 مباراة في جميع المسابقات على مدار موسمين بعد انتقاله من يوفنتوس.

وسينضم ديميرال إلى مجموعة كبيرة من النجوم الذين جرى التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية أمثال الجزائري رياض محرز والبرازيلي روبرتو فيرمينيو.