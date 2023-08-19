أدانت الخارجية التركية السبت تدخُّل قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام يوم الجمعة، لعرقلة مشروع بناء طريق بيله-يغيتلر الواقع في جمهورية شمال قبرص التركية.

وقالت الوزراة في بيان لها إن ما فعله جنود القوة الأممية في أراضٍ تابعة لسيادة جمهورية شمال قبرص التركية “غير مقبول“، مؤكدة تأييدها بيان وزارة خارجية شمال قبرص التركية الذي حمّل مسؤولية التوتر للقوة الأممية، قائلاً إن موقف القوة الأممية المتحيز وغير المقبول تجاه الجانب القبرصي التركي “لا يجعل وجود قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في بلادنا محل تساؤل فحسب، بل يضر أيضاً بمصداقية الأمم المتحدة“.

وأشارت الخارجية التركية إلى أن موقف الأمم المتحدة من طريق بيله-يغيتلر، الذي يعد مشروعاً إنسانياً يهدف إلى تسهيل التنقل والوصول إلى مواطني جمهورية شمال قبرص التركية في قرية بيله إلى وطنهم، والتصريحات اللاحقة الصادرة عن الأمم المتحدة، لا تتوافق مع الموقف المحايد للقوة الأممية.

وأوضحت الخارجية التركية في بيانها أن قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لعبت دوراً رئيسياً في تصعيد التوترات في سياق مشروع شق الطريق.

مضيفة أن المتوقع من قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة “هو المساهمة في حل الاحتياجات الإنسانية في الجزيرة“.

وتابع البيان: “الأمم المتحدة كانت تغض الطرف عن سياسة الأمر الواقع لإدارة جنوب قبرص اليونانية في المنطقة العازلة لسنوات، والآن تمنع تلبية الاحتياجات الإنسانية المشروعة للقبارصة الأتراك، وهذا موقف لا يمكن تفسيره“.

وطالب بيان الخارجية التركية الأمم المتحدة وقوة حفظ السلام التابعة لها ببذل جهود مكثفة في الفترة المقبلة “حتى لا تفقد ثقة سلطات وشعب جمهورية شمال قبرص التركية بالكامل“.

وأردف البيان: “بصفتنا دولة ضامنة، ندعو قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة للامتناع عن الأعمال والخطابات التي من شأنها أن تلقي بظلالها على مهمتها في قبرص منذ ما يقرب من 60 عاماً، ومعاملة كلا الجانبين في قبرص على قدم المساواة، واحترام سيادة وسلامة أراضي جمهورية شمال قبرص التركية“.

واعتباراً من ساعات صباح الجمعة وضع جنود قوة حفظ السلام الأممية كتلاً خرسانية في المنطقة لعرقلة مشروع طريق بيله-يغيتلر.

كما ركن جنود القوة الأممية، الذين أرادوا عرقلة مسؤولي الجانب التركي وآليات بناء الطرق، مركباتهم أيضاً على أراضي جمهورية شمال قبرص التركية.

بدورها أزالت القوات الأمنية لجمهورية شمال قبرص التركية المركبات التابعة للأمم المتحدة من المنطقة باستخدام جرافات.

وسبق أن ذكرت وزارة الخارجية في قبرص التركية أن مشروع الطريق جرى إعداده لأسباب إنسانية بحتة بهدف توفير وصول سهل من بلادها إلى قرية بيله الواقعة على الخط الأخضر، والتي تخضع لسيطرة الأمم المتحدة.

وأوضحت في بيان أن تحسين وتوسيع المشروع يهدف إلى تسهيل وصول السكان إلى أراضي المنطقة دون الاعتماد على المنطقة السيادية البريطانية، ولتنمية المنطقة اقتصادياً.