سياسة
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لتعزيز الشراكة الاستراتيجية.. أردوغان يزور المجر ويلتقي رئيس الوزراء أوربان
في إطار تعزيز العلاقات بين تركيا والمجر والتعاون الاستراتيجي الوثيق، يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة العاصمة المجرية بودابست للقاء رئيس وزرائها وتعزيز الشراكة بين البلدين. وتشهد الزيارة مشاركة مرتقبة بمراسم احتفالات اليوم الوطني للمجر.
لتعزيز الشراكة الاستراتيجية.. أردوغان يزور المجر ويلتقي رئيس الوزراء أوربان
أردوغان / صورة: AA
19 أغسطس 2023

يسافر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بودابست عاصمة المجر غداً الأحد، في زيارة رسمية ليوم واحد يلتقي خلالها رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، وتستهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وسيشارك أردوغان بمراسم الاحتفال بمناسبة اليوم الوطني للمجر الموافق 20 أغسطس/آب، ويجري محادثات لتعزيز الشراكة الاستراتيجية.

واكتسبت العلاقات بين تركيا والمجر زخماً بفضل العلاقات التاريخية والزيارات المتبادلة رفيعة المستوى وآليات التشاور الثنائية التي زادت مؤخراً.

ويتعاون البلدان بشكل وثيق في إطار المنظمات الدولية والإقليمية، ولا سيما حلف شمال الأطلسي (ناتو)، والاتحاد الأوروبي، ومجلس أوروبا ومنظمة الدول التركية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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