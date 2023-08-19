سياسة
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“إيكواس“ تعرب عن تفاؤلها بقبول الإدارة العسكرية في النيجر بالحوار
بعد احتدام الحوار بين مجموعة "إيكواس" والعسكريين الذين نفذوا الانقلاب بالنيجر وتهديد المجموعة بالتدخل العسكري لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة، برزت بادرة تفاؤل باستعداد العسكريين لاستقبال وفد المجموعة من أجل الحوار.
“إيكواس“ تعرب عن تفاؤلها بقبول الإدارة العسكرية في النيجر بالحوار
“إيكواس“: متفائلون بقبول عسكريي النيجر بالحوار / صورة: AP
19 أغسطس 2023

أبدت "إيكواس" (المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا) السبت تفاؤلاً بقبول الإدارة العسكرية في النيجر إجراء حوار معها، حسب تصريحات من مفوض الشؤون السياسية بالمجموعة عبد الفتاح موسى موسى لقناة "TV3" الغانيّة.

وقال مفوض "إيكواس": "أبلغونا أخيراً بأنهم سيستقبلون وفدنا اليوم، وقبلنا عرضهم".

وصباح اليوم، قالت مصادر مقربة من "إيكواس"، إن "طائرة الوفد هبطت في مطار نيامي عند الساعة 13:00 (12:00 ت.غ)"، حسبما ذكره موقع "يورو نيوز" الإخباري.

وأبدى موسى تفاؤله بشأن الحوار المزمع مع قادة الانقلاب في النيجر، لكنه أكد التزام "إيكواس" إعادة الرئيس محمد بازوم إلى الحكم واستعادة النظام الدستوري في البلاد.

وأوضح أن "المجموعة ستراقب الحوار من كثب، وستفكر في الخيار العسكري حال فشل الحوار".

وأضاف موسى: "سنرى كيف ستتطور المباحثات، وأؤكد لكم أننا لن ننخرط في حوار بلا نهاية".

ونفى المزاعم بشأن ميل المجموعة الإفريقية باتجاه الحرب، معتبراً أن "الإدارة العسكرية في النيجر هي المسؤولة عن المأزق الحالي".

وتابع مفوض "إيكواس": "لسنا نحن من نغلق أمامهم الباب، بل هم من يغلقون الباب في وجهنا".

ومؤخراً، هددت "إيكواس" بالتدخل العسكري لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة، ووضعته خياراً جاهزاً إلى جانب إجراءات عقابية مشددة.

ومنذ 26 يوليو/تموز الماضي، نفذ عناصر من الحرس الرئاسي في النيجر، انقلاباً على الرئيس بازوم المحتجز في مقره الرئاسي منذ ذلك الوقت، وأعلنوا تعليق العمل بالدستور وتشكيل "مجلس وطني لإنقاذ الوطن"، ثم حكومة تضم مدنيين وعسكريين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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