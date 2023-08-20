أعلنت أوكرانيا، السبت، بدء تدريب قواتها على تشغيل طائرات مقاتلة أمريكية من طراز F-16، لكن الأمر قد يستغرق ستة أشهر على الأقل، وفق مسؤولين.

جاء ذلك في تصريحات لوزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف خلال مقابلة تليفزيونية، وبعد يومين من إعلان مسؤول أمريكي انتقال سرب من F-16 إلى أوكرانيا بمجرد تدريب طياريها.

وقال ريزنيكوف: "إنّ ستة أشهُر من التدريب تعتبر الحد الأدنى للطيارين، لكن لم يُعرف بعدُ كم من الوقت سيستغرق تدريب المهندسين والفنيين".

وأردف أنه "لذلك، لبناء توقعات معقولة، نضع في الاعتبار ستة أشهُر حداً أدنى، لكن لا تصابوا بالإحباط إذا استغرق الأمر وقتاً أطول".

كما أشار وزير الدفاع إلى أن التدريب يشمل تدريباً فنيّاً على اللغة الإنجليزية، إذ إن المستوى الأساسي المعتاد للغة ليس كافياً.

جرحى في هجوم على مدينة روسية

على صعيد آخر، قال حاكم مدينة كورسك إنّ خمسة أشخاص قد أصيبوا في هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية استهدف محطّة للسكك الحديد في المدينة في غرب روسيا.

وقال رومان ستاروفويت على تليغرام، الأحد، إنّ "هجوماً أوكرانيّاً جرى بطائرة بلا طيار في كورسك"، وأضاف: "وفق المعلومات الأولية، تحطمت على سطح مبنى المحطة، وبعدها اندلع حريق على السطح".

جدير بالذكر أن كورسك تبعد نحو 90 كيلومتراً فقط عن الحدود الفاصلة بين روسيا وأوكرانيا.

من جانبه قال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين إنّ طائرة مسيّرة حاولت التوجه نحو موسكو وإن الهجوم أُحبِط.

قصف شمالي أوكرانيا

في سياق منفصل، أعلنت كييف تعرّض وسط مدينة تشيرنيغيف في شمال البلاد لقصف روسي أسفر عن مقتل سبعة أشخاص واصابة 110 بعد اجتماع عقده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع قادة الجيش.

وأعلن الجيش الروسي "القضاء" على 150 جنديّاً أوكرانيّاً حاولوا عبور نهر دنيبرو الذي يشكّل خط الجبهة في جنوب أوكرانيا، إذ تسعى قوات كييف لاختراق دفاعات موسكو.

وكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تليغرام: "أصاب صاروخ روسي وسط المدينة في تشيرنيغيف"، وأضاف: "أصيبت ساحة وجامعة بوليتكنيك ومسرح. يوم سبت عاديّ حوّلته روسيا إلى يوم ألم وخسائر. هناك قتلى وجرحى".

وفوجئ سكان المدينة بهذا القصف، إذ المدينة بمنأى عن الهجمات الواسعة النطاق خلال الأشهر الأخيرة، بعدما حاصرتها القوات الروسية لفترة وجيزة منذ بدء الحرب في فبراير/شباط 2022.