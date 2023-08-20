سياسة
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"الأيام القادمة أصعب".. طوارئ في غرب كندا بسبب الحرائق وإجلاء عشرات الآلاف
أعلنت السلطات في مقاطعة بريتيش كولومبيا الكندية حالة الطوارئ ومُنح المسؤولون فهيا صلاحيات رسمية مؤقتة لمواجهة مخاطر الحرائق التي خرجت عن نطاق السيطرة، وأغلقت طرقاً ودمّرت ممتلكات السكان.
"الأيام القادمة أصعب".. طوارئ في غرب كندا بسبب الحرائق وإجلاء عشرات الآلاف
الحرائق تتسع في مقاطعة بريتيش كولومبيا. / صورة: Reuters
20 أغسطس 2023

أطلقت السلطات الكندية، السبت، عملية واسعة لإجلاء آلاف الأشخاص من مناطق شمال البلاد وغربها في ظل اشتداد حراق الغابات واتساع رقعتها، خصوصاً في مقاطعة بريتيش كولومبيا.

ويسابق عناصر الإطفاء الوقت في محاولة السيطرة على امتداد الحرائق التي دمّرت مساحات واسعة، فيما أمرت السلطات نحو 35 ألف شخص بإخلاء منازلهم مع اقتراب النيران من مدينة كيلونا في بريتيش كولومبيا.

ودمرت الحرائق مساحات واسعة من غابات كيلونا ودفعت عشرات آلاف من سكانها إلى المغادرة، وتمركز الحريق في أنحاء المدينة التي تبعد نحو 300 كيلومتر إلى الشرق من فانكوفر ويبلغ تعدادها السكاني نحو 150 ألف نسمة.

وحذرت السلطات الكندية من أن "الأيام القادمة ستكون صعبة"، فيما قال وزير إدارة الطوارئ في المقاطعة إن "الوضع متغير والأرقام أيضاً تتغير، نحن نتحدث عن أوامر إخلاء لنحو 35 ألف شخص إضافة إلى وضع 36 ألف شخص في حالة تأهب".

من جانبه قال وزير البيئة في الأقاليم الشمالية الغربية شين تومسون إنه "جرى إجلاء 19 ألف شخص من يلونايف على الأقل خلال الساعات الـ48 الماضية، لقد أخليت المدينة بأكملها تقريباً".

وقال إنّ نحو 15 ألف شخص فروا براً، فيما أُجليَ 3800 شخص جواً، واستُدعي 300 من عناصر الإطفاء لمكافحة النيران في أحد أكبر تحرّك للأجهزة تشهده المنطقة المعزولة جداً في أقصى الشمال.

وأعلنت السلطات في مقاطعة بريتيش كولومبيا حالة الطوارئ ابتداءً من يوم الجمعة، ومُنح المسؤولون فهيا صلاحيات رسمية مؤقتة لمواجهة مخاطر الحرائق التي خرجت عن نطاق السيطرة، وأغلقت طرقاً ودمّرت ممتلكات السكان.

ويتوقع مسؤولون في الحكومة استمرار موسم الحرائق حتى الخريف بسبب الظروف الشبيهة بالجفاف المنتشرة على نطاق واسع في البلاد.

وأكدت الحكومة أنّ 40 رحلة جوية على الأقل انطلقت من يلونايف وحطت في كالغاري ناقلة 3500 راكب، فيما وَضعت المدينة 495 غرفة فندق في تصرّف الذين جرى إجلاؤهم.

وأصدرت السلطات المحلية أمراً بإخلاء حرم جامعة بريتيش كولومبيا الذي يضم أكثر من 11 ألف طالب، وأعلنت إغلاق المجال الجوي للمنطقة، للمساهمة في جهود مكافحة النيران بواسطة الطائرات.

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، في تصريح مساء الجمعة: "سنخرج جميعاً معاً من هذا الصيف الصعب إلى حد لا يصدّق".

وتحدث ترودو عن "مرحلة غير مؤكدة ومروعة" في وقت يجتاح أكثر من ألف حريق حالياً البلاد من شرقها إلى غربها، ويشتعل أكثر من 230 منها في الأقاليم الشمالية الغربية وأكثر من 370 منها في بريتيش كولومبيا.

ويبدو موسم حرائق الغابات في كندا هذا العام هو الأشد، إذ تسبب حتى الآن بإجلاء 168 ألف مواطن عبر البلاد وأتى على 14 مليون هكتار من الأراضي، ما يساوي ضعف الرقم القياسي السابق المسجل في 1989.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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