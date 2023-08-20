أصبح نجم المنتخب المغربي حكيم زياش في صفوف نادي غلطة سراي التركي لكرة القدم، السبت، قادماً من نادي تشيلسي الإنجليزي على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.

وذكر بيان صادر عن غلطة سراي أنه "جرى التوصل إلى اتفاق مع حكيم زياش وتشيلسي بشأن الانتقال المؤقت المجاني للاعب".

وسيتقاضى 3 ملايين و587 ألفاً و500 يورو لموسم 2023-2024، وفقاً للبيان.

وسيحصل اللاعب المغربي أيضاً على مليونين و850 ألف يورو في نهاية موسم 2024-2025 في حالة شرائه من النادي الإنجليزي.

وبدأ المغربي زياش، 30 عاماً، مسيرته الكروية مع نادي هيرنفين الهولندي، وانتقل إلى تفينتي وأياكس وتشلسي على التوالي.

ويتمركز زياش في الجناح الأيمن بالوسط، وشارك في 24 مباراة بالموسم الماضي مع تشيلسي.