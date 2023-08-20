سياسة
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تركيا.. نادي غلطة سراي يضم النجم المغربي حكيم زياش
أصبح نجم المنتخب المغربي حكيم زياش في صفوف نادي غلطة سراي التركي قادماً من نادي تشيلسي الإنجليزي على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، علماً بأن زياش قد يحصل على مبلغ قدره مليونان و850 ألف يورو لموسم 2025-2026 في حال إتمام بند خيار الشراء.
تركيا.. نادي غلطة سراي يضم النجم المغربي حكيم زياش
المغربي زياش بدأ مسيرته الكروية مع نادي هيرنفين الهولندي وانتقل إلى تفينتي وأياكس وتشيلسي. / صورة: AA
20 أغسطس 2023

أصبح نجم المنتخب المغربي حكيم زياش في صفوف نادي غلطة سراي التركي لكرة القدم، السبت، قادماً من نادي تشيلسي الإنجليزي على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.

وذكر بيان صادر عن غلطة سراي أنه "جرى التوصل إلى اتفاق مع حكيم زياش وتشيلسي بشأن الانتقال المؤقت المجاني للاعب".

وسيتقاضى 3 ملايين و587 ألفاً و500 يورو لموسم 2023-2024، وفقاً للبيان.

وسيحصل اللاعب المغربي أيضاً على مليونين و850 ألف يورو في نهاية موسم 2024-2025 في حالة شرائه من النادي الإنجليزي.

وبدأ المغربي زياش، 30 عاماً، مسيرته الكروية مع نادي هيرنفين الهولندي، وانتقل إلى تفينتي وأياكس وتشلسي على التوالي.

ويتمركز زياش في الجناح الأيمن بالوسط، وشارك في 24 مباراة بالموسم الماضي مع تشيلسي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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