سياسة
2 دقيقة قراءة
باكستان.. مقتل 11 شخصاً في انفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة تقل عمال بناء
انفجرت عبوة ناسفة، شمال غرب باكستان، استهدفت حافلة كانت تقل عمال بناء، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 11 شخصاً كانوا على متنها. وقال مسؤول حكومي إنّ العمال الذين كانوا يبنون موقعاً جديداً للجيش قُتلوا مساء السبت بانفجار عبوة ناسفة زُرعت في الحافلة.
باكستان.. مقتل 11 شخصاً في انفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة تقل عمال بناء
شمال وزيرستان واحدة من المناطق القبلية التي كانت تتمتّع بحكم شبه ذاتي والواقعة في شمال غرب باكستان / صورة: AP
20 أغسطس 2023

قُتل 11 شخصاً على الأقل في انفجار عبوة ناسفة استهدف حافلة كانت تقلّ عمّال بناء يعملون في تشييد موقع عسكري في شمال غرب باكستان.

وقال المسؤول الحكومي البارز في شمال وزيرستان رحمن غول ختّاك، إنّ العمال الذين كانوا يبنون موقعاً جديداً للجيش قُتلوا مساء السبت بانفجار عبوة ناسفة زُرعت في الحافلة.

وقال رئيس الحكومة الانتقالية أنوار الحقّ كاكار إنّه من المفجع تلقّي نبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع في شمال وزيرستان وأودى بحياة 11 عاملاً بريئاً.

وأردف في منشور على منصّة إكس (تويتر سابقاً): "ندين بشدّة هذا العنف العبثي ونعرب عن تضامننا مع الأسر المتضرّرة".

وشمال وزيرستان هي واحدة من المناطق القبلية التي كانت تتمتّع بحكم شبه ذاتي والواقعة في شمال غرب باكستان.

ونفّذ الجيش في هذه المنطقة عديداً من العمليات ضدّ المتمرّدين المرتبطين بتنظيم القاعدة وحركة طالبان بعد غزو الولايات المتحدة أفغانستان في عام 2001.

وتواجه باكستان منذ أشهر عديدة تدهوراً أمنياً، لا سيّما في المناطق الواقعة بالقرب من حدودها مع أفغانستان، وخصوصاً منذ عودة طالبان إلى السلطة في كابل في أغسطس/آب 2021.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us