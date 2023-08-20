قُتل 11 شخصاً على الأقل في انفجار عبوة ناسفة استهدف حافلة كانت تقلّ عمّال بناء يعملون في تشييد موقع عسكري في شمال غرب باكستان.

وقال المسؤول الحكومي البارز في شمال وزيرستان رحمن غول ختّاك، إنّ العمال الذين كانوا يبنون موقعاً جديداً للجيش قُتلوا مساء السبت بانفجار عبوة ناسفة زُرعت في الحافلة.

وقال رئيس الحكومة الانتقالية أنوار الحقّ كاكار إنّه من المفجع تلقّي نبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع في شمال وزيرستان وأودى بحياة 11 عاملاً بريئاً.

وأردف في منشور على منصّة إكس (تويتر سابقاً): "ندين بشدّة هذا العنف العبثي ونعرب عن تضامننا مع الأسر المتضرّرة".

وشمال وزيرستان هي واحدة من المناطق القبلية التي كانت تتمتّع بحكم شبه ذاتي والواقعة في شمال غرب باكستان.

ونفّذ الجيش في هذه المنطقة عديداً من العمليات ضدّ المتمرّدين المرتبطين بتنظيم القاعدة وحركة طالبان بعد غزو الولايات المتحدة أفغانستان في عام 2001.

وتواجه باكستان منذ أشهر عديدة تدهوراً أمنياً، لا سيّما في المناطق الواقعة بالقرب من حدودها مع أفغانستان، وخصوصاً منذ عودة طالبان إلى السلطة في كابل في أغسطس/آب 2021.