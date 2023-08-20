أفاد شهود عيان بأن اشتباكات بأسلحة ثقيلة وخفيفة بين الجيش السوداني و"الدعم السريع" حدثت في العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى، صباح الأحد، فيما حشدت الدعم السريع قوات خارج مدينة النهود بولاية غرب كردفان (جنوب).

وقال الشهود إن رقعة الاشتباكات توسّعت جنوبي الخرطوم بأسلحة ثقيلة وخفيفة، مع سماع أصوات مدفعية ثقيلة وانفجارات في محيط المدينة الرياضية وأرض المعسكرات منذ الساعات الأولى من الصباح.

وفي جنوبي العاصمة، اندلعت معارك ضارية بأسلحة ثقيلة ونوعية في محيط "سلاح المدرعات"، مع تصاعد ألسنة اللهب والدخان.

وتتواصل الاشتباكات أيضاً في مدينتي نيالا، مركز ولاية جنوب دارفور (غرب)، والفولة بولاية غرب كردفان (جنوب)، مع استمرار حركة نزوح للسكان هرباً من المعارك، حسب شهود عيان أفادوا كذلك بأن "الدعم السريع" حشدت قوات للهجوم على مدينة النهود في الولاية.

ووفقاً للشهود، تفتقر أحياء الشجرة والرميلة وجبرة والصحافة والسلمة وسوبا جنوبي العاصمة، إلى خدمات الكهرباء والمياه إثر الاشتباكات المستمرة في المنطقة.

واندلعت الحرب بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو في 15 أبريل/نيسان، وأسفرت حتى الآن عن مقتل 3900 شخص على الأقلّ.

وأجبرت الحرب ملايين على مغادرة بلداتهم ومنازلهم، سواء إلى ولايات أخرى بمنأى عن أعمال العنف، أو إلى خارج البلاد.

وحسب أحدث إحصاءات منظمة الهجرة الدولية، نزح أكثر من ثلاثة ملايين شخص داخل البلاد، فيما عبر نحو مليون شخص الحدود إلى دول مجاورة.