تحطّمت مركبة الفضاء الروسية لونا-25 على سطح القمر، الأحد، عقب دخولها مداراً خارجاً عن السيطرة، حسبما قالت وكالة الفضاء الاتحادية الروسية "روسكوسموس".

وقالت روسكوسموس في بيان: "تحركت المركبة إلى مدار لا يمكن التنبؤ به وانقطع وجودها نتيجة اصطدامها بسطح القمر".

وأوضحت الوكالة الروسية أن "وضعاً غير طبيعي" حدث عندما حاولت أجهزة التحكم نقل المركبة إلى مدار ما، في الساعة 11:10 ت.غ أمس السبت قبل الهبوط المقرر غداً الاثنين.

وقالت روسكوسموس في بيان "خلال العملية، حدث وضع غير طبيعي على متن المحطة الأوتوماتيكية، وهو ما لم يسمح بتنفيذ العملية بالمعايير المحددة".

من الجدير بالذكر أن روسيا لم تحاول إ{سال رحلة إلى القمر منذ مهمة لونا-24 في عام 1976 وقت حكم ليونيد بريجنيف.

ووفقاً للمسؤولين في وكالة الفضاء الروسية، كان من المفترض أن تهبط لونا-25 على القطب الجنوبي للقمر في 21 أغسطس/آب.