سياسة
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تركيا.. إنتاج نوع جديد من الفولاذ المستخدم في بناء الغواصات بقدرات محلية
يشكّل الفولاذ عالي المتانة عنصراً أساسياً في عملية بناء الغواصات والسفن الحربية، وخلال الفترة الماضية عملت تركيا على بناء بنية تحتية قادرة على تلبية احتياجاتها من هذا النوع من الفولاذ بشكل محلي، من خلال نقل تقنية إنتاجه إلى مصانع الصلب التركية.
تركيا.. إنتاج نوع جديد من الفولاذ المستخدم في بناء الغواصات بقدرات محلية
عانت تركيا من حصار مباشر وغير مباشر فُرض على صناعاتها الدفاعية، ظهرت آثاره خلال مشاريعها الدفاعية. / صورة: AA
20 أغسطس 2023

شهد معرض إسطنبول للصناعات الدفاعية في نسخته الأخيرة (İDEF-23) عرض نوع جديد من الفولاذ المستخدم في صناعة الغواصات والسفن الحربية المسمى "HY-100"، وتكمن أهمية هذا النوع في أثره الكبير في إنتاج الغواصات والسفن وبنائها.

فعلى مدار الفترة الماضية حاولت تركيا تقليل الاعتماد على الخارج في صناعاتها الدفاعية، وزيادة الاعتماد على قدراتها المحلية، ويشكل الفولاذ المستخدم في صناعة الغواصات والسفن البحرية الثقيلة المجال الأكثر صعوبة، إذ اعتمدت تركيا على دول مثل أستراليا لتلبية احتياجاتها منه.

وعانت تركيا من حصار مباشر وغير مباشر فُرض على صناعاتها الدفاعية، ظهرت آثاره خلال تطوير مشروع "ميليغم/ميلديم" لإنتاج سفن حربية، بعد أن واجهت صعوبات في الحصول على الفولاذ اللازم لهذه المشاريع.

السياسة الخارجية في خدمة الصناعات الدفاعية

يشرح الباحث والخبير في مجال الصناعات الدفاعية والبحرية كوزان سلجوق أركان الكيفية التي وظفت فيها تركيا سياساتها الخارجية في خدمة صناعة الدفاع، ويقول: "خلال عام 2019 استحوذ صندوق OYAK على شركة Miilux الفنلندية المتخصصة بالفولاذ عالي المتانة، إذ أُسّس مصنع في مدينة مانيسا، وبعد قبول فنلندا في عضوية الناتو جرى تسريع عملية نقل التقنية إلى تركيا بعد تقيدها سابقاً، وتسريع عملية البحث والتطوير الذي أوصل الشركة لإنتاج فولاذ HY-100".

ووفقاً لأركان فإنّ الفولاذ المستخدم في بناء الغواصات يجب أن يحتوي على ميزات خاصة تمكّنه من تحمّل الضغط العالي تحت سطح المياه، ما يجعله عنصراً أساسياً لأمن الغواصات، وخلال الفترة الماضية جرى استيراد الفولاذ المخصص لبناء غواصات من نوع ريس من الخارج، ومع هذا التطوير فإن احتياجات تركيا يمكن تلبيتها محلياً.

ويضيف أركان أن تطوير هذه التقنية محلياً يعني "تحرير أيدينا في تصدير هذه الغواصات إلى الخارج، فالمواد الخام المستخدمة في تصنيعها ليست من النوع الذي يمكن الوصول إليه بسهولة".

النماذج الأولى

يلفت أركان الانتباه إلى أن فوائد تطوير هذا النوع من الفولاذ لا تقتصر على صناعة الغواصات أو حتى السفن الحربية، بل يمتد إلى صناعة المركبات والآليات المدرعة المختلفة.

ووفقاً للمصادر المفتوحة فقد سُلّم النموذج الأولى من فولاذ HY-100 إلى البحرية في شهر مايو الماضي. ويجري إنتاج الألواح الفولاذية في مصانع شركة إرديمير، ليجري لاحقاً إرساله إلى شركة Miilux OY، إذ يجري تحويلها إلى فولاذ HY-100 بسُمك يتراوح بين 15 و60 ملم.

وتسعى الشركة في الفترة المقبلة لتطوير وإنتاج فولاذ HY-130 المتوقع أن يكون أكثر متانة وقدرة على التحمل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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