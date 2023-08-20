سياسة
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صور | من مخلّفات إلى حُليّ.. فنان تركي يحوّل الزجاج إلى أدوات زينة
يبدع فنان الزجاج التركي أحمد قره أحمد أوغلو في تحويل المخلفات الزجاجية إلى حُليّ وأدوات زينة، ويعالج هذه المخلفات في حرارة تصل إلى 1200 درجة ويشكّلها لتأخذ الشكل المطلوب.
صور | من مخلّفات إلى حُليّ.. فنان تركي يحوّل الزجاج إلى أدوات زينة
فنان الزجاج التركي أحمد قره أحمد أوغلو. / صورة: AA
20 أغسطس 2023

يبدع فنان الزجاج التركي أحمد قره أحمد أوغلو في تحويل المخلفات الزجاجية إلى حُليّ وأدوات زينة.

وقال قره أحمد أوغلو، المقيم في ولاية قوجة إيلي شمال غربي البلاد، إنه عرف فن الزجاج في سن التاسعة في إسطنبول، ويكسب رزقه من هذه المهنة منذ 45 عاماً.

ويعمل قره أحمد أوغلو (54 عاماً) في دكانه الواقع بمنشأة سياحية في قضاء باش إيسكلا، وينتج حُليّاً مثل القلادات والأقراط والخواتم وإكسسوارات مختلفة.

وبات يعتمد بشكل أكبر على المخلفات الزجاجية في عمله في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج في الأعوام الأخيرة.

ويعالج قره أحمد أوغلو المخلفات الزجاجية في حرارة تصل إلى 1200 درجة ويشكّلها لتأخذ الشكل المطلوب.

ولفت قره أحمد أوغلو إلى أهمية إعادة تدوير النفايات من أجل حماية البيئة، وأكّد أنه يحرص منذ 20 عاماً على تحويل المخلفات الزجاجية إلى أعمال فنية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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