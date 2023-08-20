دعا مجلس العلاقات الإسلامية-الأمريكية (كير) الشرطة الأمريكية إلى زيادة التدابير الأمنية في دُور العبادة، بعد الإبلاغ عن قنبلة في مسجد "محمد" في العاصمة واشنطن.

وقال المجلس، وهو أكبر المنظمات الداعمة للحريات المدنية الإسلامية في أمريكا، إنّ بلاغ القنبلة جاء بالتزامن مع تحقيقات أمنية في سلسلة بلاغات كاذبة مشابهة تجاه المعابد اليهودية.

ودعا المجلس في بيان عبر موقعه الإلكتروني السبت المؤسسات الدينية وقوات الشرطة في جميع أنحاء البلاد إلى زيادة التدابير الأمنية الخاصة بدُور العبادة.

ونقل البيان نفسه عن إبراهيم هوبر مدير الاتصالات في المجلس أنه "لا ينبغي أبداً في مجتمع عادل التسامح مع استهداف أماكن العبادة بتهديدات بالعنف".

وأضاف هوبر: "نتضامن مع جماعة مسجد (محمد) ونشكر قوات الشرطة على الاستجابة السريعة والتعامل باحترافية تجاه التهديد".

وأخلت شرطة العاصمة واشنطن، الجمعة، مسجد "محمد" الذي يقع على بُعد ميل من مبنى الكونغرس، عقب بلاغ القنبلة، تحسباً لأي خطر محتمل، وصرح المسؤول بأن الفحوصات التي أجراها فريق تفكيك القنابل بمشاركة الكلاب المدربة أظهرت عدم صحة البلاغ.