توجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، بدعوة من رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إلى بودابست لحضور الاحتفالات بيوم تأسيس المجر.

وأقلعت طائرة الرئيس أردوغان من مطار أتاتورك بإسطنبول ظهراً متجهة إلى بودابست في زيارة تستمر ليوم واحد.

ومن المرتقب أن يحضر الرئيس التركي كذلك في إطار زيارته جزءاً من فعاليات بطولة العالم لألعاب القوى المقامة في المجر.

ويرافق أردوغان في زيارته كل من وزراء الخارجية هاكان فيدان والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار والشباب والرياضة عثمان أشكن باك، والصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر، والتجارة عمر بولات، بالإضافة إلى رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، وكبير مستشاريه عاكف تشاغطاي قليج.

ومن المقرر أن يعقد الجانبان التركي والمجري اجتماعاً يناقش العلاقات الثنائية من جميع أبعادها، فضلاً عن تبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والعالمية.

كما من المرتقب أيضاً أن يعقد أردوغان لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه المشاركين في الاحتفالات بيوم تأسيس المجر.