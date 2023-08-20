سياسة
2 دقيقة قراءة
بدعوة من الرئيس المجري.. أردوغان يتوجه إلى بودابست
أقلعت طائرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العاصمة المجرية بودابست برفقة وفد يضم عدد من الوزراء للمشاركة في اليوم الوطني للمجر، ومن المقرر أن تستمر الزيارة ليوم واحد وتناقش عدد من القضايا.
بدعوة من الرئيس المجري.. أردوغان يتوجه إلى بودابست
الرئيس التركي على الطائرة المتجهة إلى المجر / صورة: AA
20 أغسطس 2023

توجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، بدعوة من رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إلى بودابست لحضور الاحتفالات بيوم تأسيس المجر.

وأقلعت طائرة الرئيس أردوغان من مطار أتاتورك بإسطنبول ظهراً متجهة إلى بودابست في زيارة تستمر ليوم واحد.

ومن المرتقب أن يحضر الرئيس التركي كذلك في إطار زيارته جزءاً من فعاليات بطولة العالم لألعاب القوى المقامة في المجر.

ويرافق أردوغان في زيارته كل من وزراء الخارجية هاكان فيدان والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار والشباب والرياضة عثمان أشكن باك، والصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر، والتجارة عمر بولات، بالإضافة إلى رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، وكبير مستشاريه عاكف تشاغطاي قليج.

ومن المقرر أن يعقد الجانبان التركي والمجري اجتماعاً يناقش العلاقات الثنائية من جميع أبعادها، فضلاً عن تبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والعالمية.

كما من المرتقب أيضاً أن يعقد أردوغان لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه المشاركين في الاحتفالات بيوم تأسيس المجر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us