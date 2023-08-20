سياسة
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عقب زيارة أردوغان.. المجر: اتفاق على تعزيز العلاقات والتعاون مع تركيا
أكد وزير الخارجية المجري نجاح زيارة الرئيس التركي لبودابست وأثرها الجيد في العلاقات التركية-المجرية، مضيفاً أن الفترة المقبلة سوف تشهد تزايداً في التعاون الثنائي بين البلدين.
عقب زيارة أردوغان.. المجر: اتفاق على تعزيز العلاقات والتعاون مع تركيا
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يلتقي مع رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان. / صورة: AA
20 أغسطس 2023

أكد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لبلاده الأحد تكللت بالاتفاق على زيادة تعزيز العلاقات بين البلدين.

وأوضح سيارتو في تصريح للإذاعة الرسمية بالمجر، الاثنين، أنه من المتوقع أن يُجري أردوغان زيارة أخرى للمجر في 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل لحضور اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

وأشار إلى أنه سيجري التوقيع على اتفاقية بشأن إقامة شراكة استراتيجية خلال الاجتماع المرتقب.

وأضاف سيارتو أن البلدين اتفقا خلال زيارة الرئيس التركي على زيادة تطوير العلاقات الثنائية والتعاون بينهما.

ولفت إلى أن بلاده مهتمة بشراء الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب السيل التركي، مشيراً في هذا السياق إلى دور تركيا المهم في مجال نقل الطاقة.

وفي وقت سابق من الأحد التقى الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، وبحث خلال اللقاء العلاقات الثنائية وعدة ملفات إقليمية ودولية.

جاء ذلك خلال زيارة أجرها أردوغان للعاصمة المجرية بودابست، تلبية لدعوة رئيس الوزراء فيكتور أوربان.

وقالت الرئاسة التركية في بيان على منصة إكس إنّ أردوغان والوفد المرافق له التقوا أوربان في بودابست التي وصل إليها للمشاركة في احتفالات يوم تأسيس المجر.

وأشارت إلى أن الرئيس التركي بحث مع رئيس وزراء المجر العلاقات الثنائية، وعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، وعدة ملفات إقليمية ودولية.

والتقى الرئيس أردوغان مع الرئيسة المجرية كاتالين نوفاك، وتقدم لها بالتهاني بمناسبة اليوم الوطني للمجر. كما بحث الرئيس التركي مع نظيرته المجرية العلاقات بين بلديهما وقضايا إقليمية وعالمية.

وهبطت طائرة الرئيس التركي الأحد في مطار بودابست فرانز ليست الدولي، وكان في مقدمة مستقبليه يانوس بوكا وزير الدولة المجري للشؤون الأوروبية، والسفير المجري في أنقرة فيكتور ماتيس، وسفيرة أنقرة في بودابست غولشان قره نيس أكشي أوغلو.

ورافق أردوغان في زيارته كل من وزراء: الخارجية هاكان فيدان، والصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر، والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، والتجارة عمر بولات، والشباب والرياضة عثمان أشكن باك. كما يرافقه أيضاً رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، وكبير مستشاريه لشؤون السياسة الخارجية والأمن عاكف تشاغطاي قليج، وكبير مستشاريه ظفر تشوبوقتشو.

وشارك أردوغان في فعاليات اليوم الوطني المجري، كما حضر جزءاً من فعاليات بطولة العالم لألعاب القوى المقامة في المجر.

وعلى هامش زيارته التقى أردوغان عدداً من الزعماء والشخصيات السياسية المشاركة في احتفالات المجر الوطنية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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