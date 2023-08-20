تحتضن صالة الثقافة بمنطقة تقسيم في مدينة إسطنبول، الأحد اختتام فعاليات "ملتقى الفن التركي العربي".

وانطلق الملتقى يوم الجمعة، بتنظيم من مؤسسة "البيت العربي للفنون" و"بيت الفن التركي" وبرعاية الجمعية التركية العربية.

وشارك في الملتقى 75 فناناً من تركيا وفلسطين والعراق واليمن ومصر والأردن وسوريا.

وحضر الافتتاح نحو 200 شخص من بينهم رائد الفضاء السوري محمد فارس وعدد من عشاق الفن التركي والعربي.

وقال متين توران، رئيس الجمعية التركية العربية، في كلمة خلال افتتاح الملتقى، إن "17 رساماً من القدس شاركوا في معرضنا، و هدفنا هو الجمع بين الفنانين الأتراك والعرب والجمع بينهم في مجال الثقافة والفنون".

وأضاف توران: "نريد تطوير التعاون في المجالات الفنية بين العالمين التركي والعربي والترويج لأعمال فنانينا الأتراك في الدول العربية".

وأقيم خلال أيام الملتقى معرض للرسم عرض فيه فنانون عرب وأتراك لوحاتهم، كما أقيمت ورشة للرسم رَسَم فيها فنانون جنباً إلى جنب.

وقدمت عازفة الكمان التركية أجم أيدوغدو، وعازف البزق السوري محمد يوسف معزوفات موسيقية للحضور.

ومن المخطط أن ينظم الملتقى في ختامه، اليوم الأحد، جولة بحرية لـ400 فنان تركي وعربي في مضيق البوسفور على متن سفينة تابعة لبلدية أوسكودار بإسطنبول.

وتهدف الجولة، بحسب القائمين على الملتقى، إلى تعزيز العلاقات بين الفنانين العرب والأتراك، وتوطيد أواصر التواصل بينهم.