أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، اليوم الأحد، أن امستردام وكوبنهاغن ستسلمان كييف عدداً من طائرات F-16 المقاتلة بمجرد تلبية الشروط اللازمة لذلك.

وأضاف روته في أثناء زيارة يجريها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لهولندا اليوم الأحد، أن بلاده لا يمكنها تحديد عدد مقاتلات F-16 التي ستقدمها لأوكرانيا.

تسليم وفق شروط

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الدنماركية في بيان إنها وافقت على نقل طائرات F-16 إلى أوكرانيا والقوات الجوية الأوكرانية بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة وشركاء آخرين، عند تلبية الشروط اللازمة لتسليمها.

وتابعت قائلة "تشمل الشروط، على سبيل المثال لا الحصر، اختيار أفراد أوكرانيين لقيادة طائرات F-16 واختبارهم وتدريبهم بنجاح، بالإضافة إلى توفر البنية التحتية والخدمات اللوجستية والتراخيص اللازمة".

وتمتلك هولندا حالياً 24 طائرة من طراز F-16 قيد التشغيل والتي سيجري التخلص منها تدريجياً بحلول منتصف عام 2024، فيما كانت قد عرضت 18 طائرة أخرى للبيع.

وتأتي التصريحات بعد أيام قليلة من منح الولايات المتحدة الضوء الأخضر للبلدين لتسليم الطائرات المقاتلة لأوكرانيا، فيما وصل الرئيس زيلينسكي إلى هولندا في إطار محاولة لتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية.

وفي منشور على تلغرام، قال زيلينسكي إن القضية الرئيسية هي حصول بلاده على طائرات إف-16 لحمايتها من "الإرهاب الروسي".

وذكر أن جدول أعمال الزيارة يشمل أيضاً قمة السلام العالمية وإخضاع روسيا للعدالة.

فيما قال مكتب روته إن زيلينسكي سيلتقي روته في قاعدة جوية عسكرية في أيندهوفن، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

دعم مالي ألماني

في سياق الدعم المالي، كشفت ألمانيا على لسان وزير ماليتها كريستيان ليندنر حجم الدعم المالي المتوقع سنوياً لأوكرانيا.

وقال ليندنر إن ألمانيا تتوقع أن تقدم مساعدات مالية لأوكرانيا قدرها حوالي خمسة مليارات يورو (5.44 مليار دولار) سنوياً.

وتعد ألمانيا من أكبر الدول الغربية المانحة لأوكرانيا منذ بدء الهجوم الروسي، وكانت قد أعلنت في مايو/أيار الماضي عن مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 2.7 مليار يورو في حزمة شملت دبابات وطائرات مُسيّرة.