الأسواق المالية على موعد الأسبوع المقبل مع تحولات في السياسات الاقتصادية العالمية، إثر انعقاد قمة "بريكس" للدول ذات الاقتصادات الناشئة، والتي تمثّل نحو رُبع ثروة العالم.

ورغم التفاوت الاقتصادي بين دول التحالف إلا أن أمراً واحداً يجمع بينها، وهو "ازدراء نظام عالمي تقول إنّه يخدم مصالح القوى الغربية الغنية". وتهدف هذه القمة إلى توسيع نفوذ التكتّل والدفع باتجاه تحول في السياسة العالمية.

وينعقد اجتماع قادة دول "بريكس"، اعتباراً من الثلاثاء في جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا، ويستمر لثلاثة أيام.

ويستضيف رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا كلاً من الرئيس الصيني شي جينبينغ ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في القمة السنوية للتكتّل والتي تستمر ثلاثة أيام.

أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فمن المتوقع أن يشارك في القمّة عبر الفيديو، بعد أن رفض السفر إلى جوهانسبرغ في ضوء مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحقّه.

وأعلنت جنوب إفريقيا أن 23 دولة قدمت طلباً رسمياً للانضمام إلى بريكس من بينها عدة دول عربية وهي: الجزائر ومصر والسعودية والإمارات بالإضافة إلى البحرين والكويت والمغرب وفلسطين.

"منعطف حرج"

سيشارك من خلال القمّة مسؤولون من حوالي 50 دولة أخرى في برنامج "أصدقاء بريكس" الذي سيُعقد في مركز للمؤتمرات في ساندتون بجوهانسبرغ.

وتُعقد قمة بريكس هذا العام تحت عنوان "بريكس وإفريقيا: شراكة من أجل النمو المتسارع والتنمية المستدامة والتعددية الشاملة".

وقال تشن شياودونغ السفير الصيني في بريتوريا للصحفيين الجمعة إنّ "نظام الحُكم العالمي التقليدي أصبح معطّلاً وقاصراً".

وأضاف أنّ دول بريكس "أصبحت على نحو متزايد قوة راسخة في الدفاع عن العدالة الدولية".

وبالنسبة إلى ستيفن غروز من مشروع إفريقيا-روسيا في معهد جنوب إفريقيا للشؤون الدولية فإنّ القمة تنعقد في "منعطف حرج".

وأوضح أنّ "النظام الحالي متعدّد الأطراف يتعرض لضغوط"

وقال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا في اجتماع للحزب الوطني الإفريقي الحاكم في جوهانسبرغ السبت "سنعقد قمة رائعة".

وحسب رامابوزا فإنّ وجود هذا العدد الكبير من قادة الدول "يُظهر نفوذ جنوب إفريقيا وتأثيرها" في العالم.

لكنّ الخبراء الذين يراقبون دول بريكس من كثب ليسوا متفائلين للغاية بشأن نتائج القمّة.

وقال غروز "لا أعتقد أنّ القمّة ستسفر عن تلك النتائج الدراماتيكية لأنّ القوة لا تزال بأيدي الدول الغربية. الصين آخذة في الصعود لكنّها ليست القوة المهيمنة حتى الآن".

وتمثّل بريكس الآن 23% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و42% من سكّان العالم، وأكثر من 16% من التجارة العالمية.