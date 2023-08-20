سياسة
3 دقيقة قراءة
وسط استقطاب عالمي.. الأنظار تتجه إلى مخرجات قمّة "بريكس" بجوهانسبرغ
تتجه أنظار العالم إلى جوهانسبرغ، إذ من المنتظر أن تعلن قمة "بريكس" عن تحولات كبيرة في السياسات الاقتصادية العالمية، في عالم شديد الاستقطاب.
وسط استقطاب عالمي.. الأنظار تتجه إلى مخرجات قمّة "بريكس" بجوهانسبرغ
تنعقد قمة بريكس بمدينة جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا / Others
20 أغسطس 2023

الأسواق المالية على موعد الأسبوع المقبل مع تحولات في السياسات الاقتصادية العالمية، إثر انعقاد قمة "بريكس" للدول ذات الاقتصادات الناشئة، والتي تمثّل نحو رُبع ثروة العالم.

ورغم التفاوت الاقتصادي بين دول التحالف إلا أن أمراً واحداً يجمع بينها، وهو "ازدراء نظام عالمي تقول إنّه يخدم مصالح القوى الغربية الغنية". وتهدف هذه القمة إلى توسيع نفوذ التكتّل والدفع باتجاه تحول في السياسة العالمية.

وينعقد اجتماع قادة دول "بريكس"، اعتباراً من الثلاثاء في جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا، ويستمر لثلاثة أيام.

ويستضيف رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا كلاً من الرئيس الصيني شي جينبينغ ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في القمة السنوية للتكتّل والتي تستمر ثلاثة أيام.

أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فمن المتوقع أن يشارك في القمّة عبر الفيديو، بعد أن رفض السفر إلى جوهانسبرغ في ضوء مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحقّه.

وأعلنت جنوب إفريقيا أن 23 دولة قدمت طلباً رسمياً للانضمام إلى بريكس من بينها عدة دول عربية وهي: الجزائر ومصر والسعودية والإمارات بالإضافة إلى البحرين والكويت والمغرب وفلسطين.

"منعطف حرج"

سيشارك من خلال القمّة مسؤولون من حوالي 50 دولة أخرى في برنامج "أصدقاء بريكس" الذي سيُعقد في مركز للمؤتمرات في ساندتون بجوهانسبرغ.

وتُعقد قمة بريكس هذا العام تحت عنوان "بريكس وإفريقيا: شراكة من أجل النمو المتسارع والتنمية المستدامة والتعددية الشاملة".

وقال تشن شياودونغ السفير الصيني في بريتوريا للصحفيين الجمعة إنّ "نظام الحُكم العالمي التقليدي أصبح معطّلاً وقاصراً".

وأضاف أنّ دول بريكس "أصبحت على نحو متزايد قوة راسخة في الدفاع عن العدالة الدولية".

وبالنسبة إلى ستيفن غروز من مشروع إفريقيا-روسيا في معهد جنوب إفريقيا للشؤون الدولية فإنّ القمة تنعقد في "منعطف حرج".

وأوضح أنّ "النظام الحالي متعدّد الأطراف يتعرض لضغوط"

وقال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا في اجتماع للحزب الوطني الإفريقي الحاكم في جوهانسبرغ السبت "سنعقد قمة رائعة".

وحسب رامابوزا فإنّ وجود هذا العدد الكبير من قادة الدول "يُظهر نفوذ جنوب إفريقيا وتأثيرها" في العالم.

لكنّ الخبراء الذين يراقبون دول بريكس من كثب ليسوا متفائلين للغاية بشأن نتائج القمّة.

وقال غروز "لا أعتقد أنّ القمّة ستسفر عن تلك النتائج الدراماتيكية لأنّ القوة لا تزال بأيدي الدول الغربية. الصين آخذة في الصعود لكنّها ليست القوة المهيمنة حتى الآن".

وتمثّل بريكس الآن 23% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و42% من سكّان العالم، وأكثر من 16% من التجارة العالمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us